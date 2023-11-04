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  4. Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Чемпионат Испании
Осасуна
04.11.2023 15:00 – FT 2 : 4
Жирона
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Испания
04 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:23
5846
22

Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны

На счету Артема три результативных действия

04 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:23
5846
22
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

Гости открыли счет первыми, украинский форвард Артем Довбик ассистировал на Ивана Мартина. После этого Анте Будимир оформил дубль и хозяева вышли вперед.

Развязка произошла во втором тайме когда Довбик сначала сравнял счет, а потом отдал результативную передачу на еще одного украинца Виктора Цыганкова, который появился со скамейки запасных за 10 минут до этого.

Позже «Жирона» забила четвертый гол и благодаря очередной победе продолжает лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 12-й тур

«Осасуна» – «Жирона» – 2:4
Голы: Будимир (25, 55) – Мартин (16), Довбик (71), Цыганков (80), Алеиш Гарсия (90).

«Осасуна»: Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Мохика, Пенья (Барха, 83), Мойсес Гомес (Ибаньес, 75), Торро (Монкайола, 90), Орос (Рауль Гарсия, 83), Чими Авила (Рубен Гарсия, 75), Будимир.
«Жирона»: Гассанига, Ян Коуто (Цыганков, 70), Блинд, Эрик Гарсия, Мартинес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 85), Савио, Довбик (Стуани, 85).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Жирона).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Анте Будимир
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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sahka1981
Ще й Миколенко забив!!!
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+6
R1d3r
Сегодня черкасский день - и Довбик, и Миколенко забили 
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+4
anacreon
Ех, не могла нещасна Барселона втримати нічию з Реаломю Зараз би Жирона була на чистому першому місті.  
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+3
Віктор Коробка
Браво, хлопці! 4 результативні дії за матч на двох! Так тримати! Слава Україні!
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+3
Андрей Залищук
Слава Україні!!!!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
anacreon
Супер день для наших. А скільки років втратити в УПЛ, коли могли раніше перейти. Довбик цілий рік втратив. Циганков роки три точно.
Довбик якщо буде така запалювати, то реально може і на підвищення платити. і Кастельянос он після минулого сезону перейшов у Лаціо.
Все ж таки 6 голів і 4 передачі за два місяці це супер результат. І коли ще й команда історично на першому-другому місці йде.Не таке часте явище, аби забивний форвард так легко роздавав передачі. Ще й сам з себе такий собі бик і танк. В голі просто продавив свого опонента. Той і руками чіпляв, і ледь не висів на Довбику, але той просто руками і корпусом продавив і вискочив з-за спини. Такі "тарани" завжди не завадять топ-клубам.
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+2
AutumnBridge
Какой  Гарсия?   Их там аж 5 Гарсиев на поле.))
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+2
T-800
Суркіс зачекався на перепродажі Віті
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0
T-800
виходить, що Миколенко, Довбик та Циганков кращі за Зінченка, Малиновського та Мудрика
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
"патріоти" України все чекають, коли ж Жирона вже почне програвати. Казка продовжується! Шоу маст гоу он!
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0
T-800
та Дербі з Барселоною, наздогняючої (10/12)
ХАЙ ЩАСТИТЬ.
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0
T-800
Календар наступних матчів на дану мить лідера першості: Райо В. (11/11), Атлетік Б. та Валенсія
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0
sahka1981
Молодці!
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0
T-800
а в Мадриде продолжают надеяться, что арабам надоест футбол (Сити, Австралия ... Уругвай, Жирона)
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-1
introvert
Челсі: витратили півмільярда, ні вони самі, ні експерти з вболівальниками досі не знають на що (гроші на вітер). Жирона: не витратили нічого (менше 15млн.$ за Довбика з Циганковим, це практично безкоштовно). Боряться за чемпіонство в Ла Лізі. Ще й зароблять чималенько, якщо продадуть наших топів.
Приклад, як потрібно вести справи у футболі, і приклад, як все безнадійно проср...ти.
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-2
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Довбать того Довбыка в сраку!
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-12
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