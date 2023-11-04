Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

Гости открыли счет первыми, украинский форвард Артем Довбик ассистировал на Ивана Мартина. После этого Анте Будимир оформил дубль и хозяева вышли вперед.

Развязка произошла во втором тайме когда Довбик сначала сравнял счет, а потом отдал результативную передачу на еще одного украинца Виктора Цыганкова, который появился со скамейки запасных за 10 минут до этого.

Позже «Жирона» забила четвертый гол и благодаря очередной победе продолжает лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 12-й тур

«Осасуна» – «Жирона» – 2:4

Голы: Будимир (25, 55) – Мартин (16), Довбик (71), Цыганков (80), Алеиш Гарсия (90).

«Осасуна»: Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Мохика, Пенья (Барха, 83), Мойсес Гомес (Ибаньес, 75), Торро (Монкайола, 90), Орос (Рауль Гарсия, 83), Чими Авила (Рубен Гарсия, 75), Будимир.

«Жирона»: Гассанига, Ян Коуто (Цыганков, 70), Блинд, Эрик Гарсия, Мартинес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 85), Савио, Довбик (Стуани, 85).

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine