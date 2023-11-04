Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
На счету Артема три результативных действия
4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».
Гости открыли счет первыми, украинский форвард Артем Довбик ассистировал на Ивана Мартина. После этого Анте Будимир оформил дубль и хозяева вышли вперед.
Развязка произошла во втором тайме когда Довбик сначала сравнял счет, а потом отдал результативную передачу на еще одного украинца Виктора Цыганкова, который появился со скамейки запасных за 10 минут до этого.
Позже «Жирона» забила четвертый гол и благодаря очередной победе продолжает лидировать в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. 12-й тур
«Осасуна» – «Жирона» – 2:4
Голы: Будимир (25, 55) – Мартин (16), Довбик (71), Цыганков (80), Алеиш Гарсия (90).
«Осасуна»: Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Мохика, Пенья (Барха, 83), Мойсес Гомес (Ибаньес, 75), Торро (Монкайола, 90), Орос (Рауль Гарсия, 83), Чими Авила (Рубен Гарсия, 75), Будимир.
«Жирона»: Гассанига, Ян Коуто (Цыганков, 70), Блинд, Эрик Гарсия, Мартинес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 85), Савио, Довбик (Стуани, 85).
События матча
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Стал исполняющим обязанности тренера
Остался последний матч
Довбик якщо буде така запалювати, то реально може і на підвищення платити. і Кастельянос он після минулого сезону перейшов у Лаціо.
Все ж таки 6 голів і 4 передачі за два місяці це супер результат. І коли ще й команда історично на першому-другому місці йде.Не таке часте явище, аби забивний форвард так легко роздавав передачі. Ще й сам з себе такий собі бик і танк. В голі просто продавив свого опонента. Той і руками чіпляв, і ледь не висів на Довбику, але той просто руками і корпусом продавив і вискочив з-за спини. Такі "тарани" завжди не завадять топ-клубам.
ХАЙ ЩАСТИТЬ.
Приклад, як потрібно вести справи у футболі, і приклад, як все безнадійно проср...ти.