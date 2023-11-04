4 ноября состоится матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция