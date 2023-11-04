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Чемпионат Испании
Осасуна
04.11.2023 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 ноября 2023, 06:39 |
31
0

Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 ноября в 15:00 по Киеву

04 ноября 2023, 06:39 |
31
0
Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 ноября состоится матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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