Испания04 ноября 2023, 06:39 |
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Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 ноября в 15:00 по Киеву
04 ноября 2023, 06:39 |
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4 ноября состоится матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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