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Испания
05 ноября 2023, 01:50 | Обновлено 05 ноября 2023, 01:54
297
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Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»

Мичел поверил в возможность пробиться в Лигу чемпионов

05 ноября 2023, 01:50 | Обновлено 05 ноября 2023, 01:54
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Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел был очень эмоциональным после победного матча с «Осасуной» (4:2).

«Для меня это игра, которой я больше всего горжусь в сезоне. Мы сделали разницу против сверхсложного соперника. У нас был невероятный менталитет. «Осасуна» сильно давила на нас. Я не вижу потолка для своей команды.

Я видел все матчи «Осасуны», и это очень сложный соперник, во многих моментах им приходилось защищаться. Я опасался игры, потому что у меня было ощущение, что «Осасуна» может навязать свой футбол нашему, а случилось наоборот. Мне очень понравился наш бойцовский менталитет с самого начала игры. Также отыграться со счета 2:1 очень трудно.

Победа, матч, имидж. Для меня это был переломный момент. Я не хочу сказать, что отныне все сделано, но я думал, что мы будем страдать, потому что Осасуна способна доминировать над нами во многих моментах. Я не думал, что мы настолько способны играть с мячом и возвращать его. У нас было невероятное начало игры. Вы увидите, что я в очень эйфорическом состоянии.

Наша лига – это не «Реал», «Барселона» или «Атлетико». Я мечтаю о другом. Я мечтаю попасть в чемпионат с «Осасуной», «Реал Сосьедадом», «Вильяреалом», «Севильей», «Бетисом», «Райо Вальекано». Сейчас я мечтаю быть среди команд, которые борются за места между четвертым и шестым. Я мечтаю о четвертом или шестом месте, осознавая, какое давление оказываю на себя и клуб. Я видел очень конкурентоспособную команду», – цитирует Мичела Diari de Girona.

Напомним, что «Жирона» вернулась на первое место в Ла Лиге минимум на сутки. Решающий вклад в победу каталонской команды внесли Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Осасуна Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Diari de Girona
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Falko
Народилася думка: "Якщо ти не бачиш стелі - в тебе поїхав дах."
Сподіваюся, це не про Мічела.
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