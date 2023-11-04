4 ноября на «Эль-Садар» пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором «Осасуна» встретится с «Жироной». Старт поединка намечен на 15:00 по киевскому времени.

Осасуна

Клуб проводит объективно нынешний сезон хуже, чем предыдущий. Тогда он выдал свой пик при Ягобе Аррасате, повторив свой лучший результат в кубке в виде выхода в финал, и заодно финишировав на 7-й позиции в Примере. Это позволило вернуться наконец-то на евроарену, но пребывание на ней оказалось рекордно коротким: проиграли в квалификации первый же, домашний поединок Брюгге, и после 2-2 в Бельгии сосредоточились на внутренней арене. Там был неплохой начальный отрезок, с парой побед за 3 первых тура. Но потом, наоборот, трижды проиграли при 0-0 с Севильей. И только в октябре стали снова оживать, выдав по 2-0 с Алавесом и Гранадой, правда, в сочетании с разгромными 0-4 от мадридского Реала. В прошлом туре уступили и Бетису, но уже минимально, 1-2.

Жирона

Команда во время своего недавнего дебюта в Примере продержалась там 2 года. И после достойного первого сезона новичок завалил второй. Конечно же, болельщики боялись, что такая черная история повторится с их любимцами. Но нет, те оказались, наоборот, главным открытием нынешней темпорады. Жирондицы были хороши и в 2022/2023, сразу после долгожданного повышения, когда весной были в числе претендентов на еврокубки. Летом же, усилившись Довбиком, подопечные Мичела Санчеса и вовсе нацелились на места в группе лидеров, стабильно набирая очки. Их победил только мадридский Реал, попутно сбросив с вершины таблицы. Но потом снова были только победы, в том числе и над Сельтой, которую дожали на 90-й минуте - единственный мяч именно тогда провел Эррера.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Осасуна набрала с новичком дивизиона 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но, с учетом статистики Довбика и компании, смело можно ставить на то, что они выиграют при форе 0 (коэффициент - 1,87).