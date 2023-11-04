4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

Украинские легионеры «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков приняли участие в трех первых голах, Довбик оформил гол и два ассиста.

Чемпионат Испании. 12-й тур

«Осасуна» – «Жирона» – 2:4

Голы: Будимир (25, 55) – Мартин (16), Довбик (71), Цыганков (80), Гарсия (90).

Обзор матча

Первый ассист Довбика

Гол Довбика

Гол Цыганкова и второй ассист Довбика