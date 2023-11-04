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Чемпионат Испании
Осасуна
04.11.2023 15:00 – FT 2 : 4
Жирона
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Испания
04 ноября 2023, 17:14 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:17
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Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура чемпионата Испании

04 ноября 2023, 17:14 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:17
2662
0
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

Украинские легионеры «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков приняли участие в трех первых голах, Довбик оформил гол и два ассиста.

Чемпионат Испании. 12-й тур

«Осасуна» – «Жирона» – 2:4
Голы: Будимир (25, 55) – Мартин (16), Довбик (71), Цыганков (80), Гарсия (90).

Обзор матча

Первый ассист Довбика

Гол Довбика

Гол Цыганкова и второй ассист Довбика

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Жирона).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Анте Будимир видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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