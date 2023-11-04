Испания04 ноября 2023, 17:14 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:17
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Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура чемпионата Испании
04 ноября 2023, 17:14 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:17
2662
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4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».
Украинские легионеры «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков приняли участие в трех первых голах, Довбик оформил гол и два ассиста.
Чемпионат Испании. 12-й тур
«Осасуна» – «Жирона» – 2:4
Голы: Будимир (25, 55) – Мартин (16), Довбик (71), Цыганков (80), Гарсия (90).
Обзор матча
Первый ассист Довбика
Гол Довбика
Гол Цыганкова и второй ассист Довбика
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Жирона).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
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