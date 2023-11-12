Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коваленко не лучший. Стали известны оценки игроков за матч Наполи – Эмполи
Италия
12 ноября 2023, 16:19 |
501
1

Коваленко не лучший. Стали известны оценки игроков за матч Наполи – Эмполи

Виктор Коваленко забил победный гол, но WhoScored не признал его игроком матча

12 ноября 2023, 16:19 |
501
1
Коваленко не лучший. Стали известны оценки игроков за матч Наполи – Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

12 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А «Наполи» – «Эмполи» (0:1). Стали известны оценки игроков за эту игру от статистического портала WhoScored.

Украинец Виктор Коваленко, хоть и забил единственный и победный гол в матче, получил лишь 4-ю по величине оценку в «Эмполи» - 7.2. Лучшим игроком матча признан вратарь «Эмполи» Этрит Бериша, который совершил 7 сейвов. Такую игру WhoScored оценил в 8.0 баллов.

Лучшим игроком в составе «Наполи» стал Андре Замбо Ангисса, рейтинг которого составил 7.8 баллов из 10 возможных.

По теме:
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Коваленко стабилен. Украинец – вне старта Эмполи на матч с Наполи
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A Наполи Эмполи Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Футбол | 12 ноября 2023, 12:33 4
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком

Наставник «Реала» – о команде из Каталонии

ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
Футбол | 12 ноября 2023, 14:17 29
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного

Мнения болельщиков по эпизоду разделились на 2 лагеря

ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
Футбол | 11.11.2023, 20:25
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги
Футбол | 12.11.2023, 15:44
Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги
Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
Футбол | 11.11.2023, 18:01
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
Яка четверта,ви що рахувати не вмієте ? Шоста!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
11.11.2023, 12:25 21
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 33
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
11.11.2023, 22:59 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 40
Футбол
Шакур Стивенсон пояснил отсутствие Усика в его личном рейтинге топ-5
Шакур Стивенсон пояснил отсутствие Усика в его личном рейтинге топ-5
10.11.2023, 21:39
Бокс
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
11.11.2023, 06:37 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем