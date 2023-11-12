Коваленко не лучший. Стали известны оценки игроков за матч Наполи – Эмполи

12 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А «Наполи» – «Эмполи» (0:1). Стали известны оценки игроков за эту игру от статистического портала WhoScored.

Украинец Виктор Коваленко, хоть и забил единственный и победный гол в матче, получил лишь 4-ю по величине оценку в «Эмполи» - 7.2. Лучшим игроком матча признан вратарь «Эмполи» Этрит Бериша, который совершил 7 сейвов. Такую игру WhoScored оценил в 8.0 баллов.

Лучшим игроком в составе «Наполи» стал Андре Замбо Ангисса, рейтинг которого составил 7.8 баллов из 10 возможных.