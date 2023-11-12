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Черноморец
12.11.2023 17:00 – FT 2 : 3
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 12 ноября 2023, 19:41
2370
6

Детская ошибка и гол-красавец. Рух выиграл у Черноморца

Львовяне прессинговали почти весь матч, одесситы проявили характер и почти вышли из сложной ситуации

12 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 12 ноября 2023, 19:41
2370
6
Детская ошибка и гол-красавец. Рух выиграл у Черноморца
ФК «Черноморец»

Одесский «Черноморец» и львовский «Рух» встретились в воскресенье, 12 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Роман Григорчук после гостевого поражения от «Металлиста 1925» в стартовом составе своих подопечных произвел два вынужденных изменения: вместо дисквалифицированных Путри и Иеде на поле вышли Гучек и Авагимян. Виталий Пономарев после домашней ничьи с «Оболонью» в своем стартовом составе также провел ротацию: вместо Ледвия, Эдсона, Рунича и Теслюка на поле вышли Герета, Соломон, Таллес и Пидгурский.

Гости активнее начали этот поединок и забили быстрый гол. Квасница с правого края атаки сделал передачу в штрафную и Пастух, опередив соперника, открыл счет в матче. Игроки «Руха» не стали играть на удержание счета и продолжали владеть инициативой. Активно действовал на левом фланге Соломон, совершая рейды в штрафную. Одна из таких вылазок руховца завершилась опасным ударом, но Варакута ликвидировал угрозу.

ФК «Черноморец»

В середине тайма «Черноморцу» удалось восстановить равновесие в счете, причем после автогола соперника. Дидык головой пытался сбросить мяч вратарю, пробил слишком сильно и мяч перелетел через вратаря в сетку. Для Дидыка это был первый «самострел» в УПЛ (в 46-й игре), а для соперников «Черноморца» в украинских чемпионатах – 17-й автогол.

Обе команды быстро переходили от обороны к атаке и опасных моментов хватало. После удара Квасницы мяч рикошетом от защитника пролетел рядом со штангой. Хозяева поля ответили вылазкой Бадибанги в ​​штрафную, но Герета сумел парировать удар легионера «Черноморца».

Игроки «Руха» активнее начали второй тайм, в начале которого Квасница пробил рядом с рамкой ворот. Мог забить свой первый гол с начала чемпионата Таллес, который пробивал из-за предела штрафной и попал в каркас ворот. А вот одна из атак хозяев поля завершилась еще одним курьезным голом. Сыч пытался выбить мяч, но попал в ногу Бадибанги, и «круглый» оказался в сетке ворот «желто-черных».

ФК «Черноморец»

Подопечные Виталия Пономарева не смирились с таким развитием событий и пытались сравнять счет. Соломон пробил рядом с воротами, а после удара Сапуги мяч от головы Гучека попал в его руку. В итоге арбитр Коваленко показал «моряку» красную карточку и назначил пенальти. Таллес второй раз в УПЛ пробивал с «точки» и снова свой шанс не упустил. Варакута в 3-й раз участвовал в пенальтийской дуэли и в третий раз ее проиграл.

В заключительные минуты каждый из соперников пытался вырвать победу. Издалека пробивал Слюбик, но мяч пролетел рядом с дальней штангой. В свою очередь Герета вовремя сыграл на выходе, перехватив передачу Бадибанги. И все же «Рух» сумел забить победный гол. Плюман дальним ударом забил красавец-гол в ворота «Черноморца». Это его первый результативный удар в УПЛ (в 9-й игре).

В итоге «Черноморец» потерпел первое домашнее поражение в этом сезоне. Для одесского клуба это было 300-е поражение в чемпионатах Украины. «Рух» увеличил два своих клубных рекордных гостевых сериала в чемпионатах: безничейный – до 6 игр (5 побед и поражение) и голевой – тоже до 6 игр (16 голов).

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Черноморец» – «Рух» – 2:3

Гол: Дидык (29, автогол), Бадибанга (58) – Пастух (9), Таллес (71, пенальти), Плюман (87).

Предупреждение: Хадида (90+2) - Квасница (22), Рунич (90+5).

Удаление: Гучек (69)

«Черноморец»: Варакута, Cалюк, Ермаков, Гучек, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Авагимян (Хадида, 50).

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух (Плюман, 66), Сапуга, Таллес (Притула, 89), Соломон, Пидгурский (Карабин, 78), Квасница (Рунич, 89).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Черноморец» (замени): Хадида - 5.5.

«Рух» (замени): Плюман - 7.0, Карабин, Притула, Рунич - б/о.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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sasha_d99
Вопрос дня: "За что опять удалили игрока Черноморца?" Что Циганык прав, Черноморец топят? 
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+3
wojsergivan
Не рух а судейка редкое дерьмо
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+3
CheMP
ноу комментс
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+1
mk1308
знову арбітри у грі. як грати коли кожен матч вилучення? 
і
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0
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Chicot
Цікаво,чи дивився безвісний автор цього чудового опуса матч взагалі, а момент з пенальті зокрема?Редакція,аууууу,під статтями,до речі,треба підпис ставити)))Всі ці судді куплені,і ВАР,і чмошники на газоні
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0
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