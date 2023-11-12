Тренер Руха: «Мы всегда играем агрессивно»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу 3:2 над «Черноморцем» в 14-м туре УПЛ:

«Мы всегда играем агрессивно. Мы не отходим от своих принципов. У нас молодая команда. Мы хотим, чтобы она прогрессировала, чтобы она в каждом матче играла с позиции давления.

Мы практически во всех последних матчах имели территориальное и игровое преимущество. Однако результаты не всегда положительные. Сказывается молодость футболистов. Они должны пройти через те ошибки. Я им сказал, что надо играть в тот футбол, который мы тренируем, чтобы развиваться. В перерыве я просил оставаться психологически устойчивыми, несмотря на любые обстоятельства на футбольном поле.

Не могу сказать, что игра очень изменилась в начале второго тайма. «Черноморец» забил не совсем логичный гол. Наш защитник выбивал, поэтому не могу сказать, что это логичный игровой гол. Мы же дальше гнули свою линию. Сейчас очень важно качество игры. Будет качественная игра – придут результаты».