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Чемпионат Украины
Черноморец
12.11.2023 17:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 05:50 |
206
0

Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

12 ноября 2023, 05:50 |
206
0
Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 12 ноября, «Черноморец» в рамках 14-го тура УПЛ будет принимать «Рух». Соперники расположились по соседству в турнирной таблице и «моряки», если победят, опередят руховцев на одно очко.

Черноморец

«Моряки» после гостевого поражения от «Металлиста 1925» разместились на шестом месте. Беспроигрышная домашняя серия «Черноморца» продолжается в УПЛ 5 игр: четыре победы и ничья. Одесский клуб не пропускает дома голов в чемпионате на протяжении 300 минут. В воскресенье «Черноморец» может потерпеть 300-е поражение в УПЛ или на своем поле 100-й раз сыграть вничью. «Черноморец» при Романе Григорчуке может в 40-й раз сыграть вничью УПЛ.

После удаления в прошлом туре пропустит игру Самсон Иеде, а капитан «моряков» Илья Путря не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек.

Рух

«Рух» приедет в Одессу после трех подряд домашних игр, в которых подопечные Виталия Пономарева набрали всего два очка. А в гостях руховцы удерживают две клубные рекордные серии. «Желто-черные» обходятся без выездных ничьих на протяжении 5-ти игр – четыре победы и поражение, и забивают голы на полях соперников на протяжении 5-ти игр – 13 голов.

«Рух» может одержать 10-ю гостевую победу в УПЛ. Под вопросом участие в матче лучшего бомбардира руховцев Юрия Климчука, который из-за повреждения не принимал участия в прошлой игре с «Оболонью».

Статистика встреч

«Рух» и «Черноморец» начали встречаться еще в Первой лиге, где сыграли две игры. А в УПЛ пока есть три противостояния львовского и одесского клубов. И баланс игр говорит о равенстве сил: по одной победе каждого соперника и однажды команды сыграли вничью. Последний раз «Черноморец» в чемпионатах принимал «Рух» 29 мая этого года и уступил со счетом 1:3. В этой игре в составе «желто-черных» отличались Манор Соломон и Юрий Климчук (дважды), а у «черно-синих» – Орест Кузык.

Фемида

Арбитром матча назначен Андрей Коваленко (Полтава), который проведет свой 36-й матч в УПЛ. Ранее «Рух» при Коваленко еще не играл в чемпионатах, а «Черноморец» при этом арбитре провел шесть игр в УПЛ: по две победы, ничьих и поражения.

Прогноз на противостояние

«Рух» удерживает в чемпионате безвыигрышный сериал, который длится три игры. «Черноморец» с начала сезона в предыдущих домашних матчах не проигрывал – четыре победы и ничья. Нашим прогнозом будет победа хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Салюк, Дада, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бойчук, Бадибанга.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Эдсон, Теслюк, Рунич, Квасница, Пастух.

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12 ноября, воскресенье

«Черноморец» – «Рух»
Одесса. Стадион «Черноморец». 17:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ЧЕРНОМОРЕЦ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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