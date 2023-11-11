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Черноморец
12.11.2023 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 23:17 |
68
0

Черноморец – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

11 ноября 2023, 23:17 |
68
0
Черноморец – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК «Черноморец»

Одесский «Черноморец» и львовский «Рух» встретятся в воскресенье, 12 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Оба клуба занимают места в верхней части турнирной таблице и претендует на места в первой пятерке. «Черноморец» в последних матчах сбавил ход. После двух побед подряд над «Полесьем» и «Александрией» подопечные Романа Григорчука победили только один раз, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. Зато дома «Черноморец» не проигрывает уже пять поединков к ряду. «Рух» в предыдущих четырех матчах имеет схожие результаты: одна победа, две ничьи и одно поражение.

В УПЛ команды встречались трижды: одержали по одной победы, один матч свели к ничьей. Разница мячей – 7:8 в пользу львовян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Рух Львов Черноморец - Рух текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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