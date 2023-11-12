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12 ноября 2023, 08:30 | Обновлено 12 ноября 2023, 08:35
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Смена коуча в Заре, голы Довбика, Миколенко и Зинченко, трагедия в Албании

Главные новости за 11 ноября на Sport.ua

12 ноября 2023, 08:30 | Обновлено 12 ноября 2023, 08:35
750
0
Смена коуча в Заре, голы Довбика, Миколенко и Зинченко, трагедия в Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 ноября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кривенцов покинул Зарю, назначен новый тренер
С командой будет работать Юрий Коваль

1B. Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Участник еврокубков застрял в зоне переходных матчей УПЛ и вновь меняет тренера

2A. ВИДЕО. Италия, держись! Как зажигали Довбик, Цыганков, Миколенко, Зинченко
11 ноября 5 украинских футболистов отметились результативными действиями

2B. С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано
Состоялся матч 13-го тура Ла Лиги

2C. ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Сначала защитник не дал отличиться Артему, но украинец все же забил

3A. Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
11 ноября состоялись матч 12-го тура АПЛ

3B. ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
Украинец забил Бернли

3C. ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Украинец забил «Кристал Пэлас»

4A. Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде
Королевский клуб разгромил «летучих мышей» со счетом 5:1

4B. ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
11 ноября мадридская команда играет против «Валенсии»

5A. ВИДЕО. В Албании во время матча умер игрок, которым интересовался Шахтер
У Рафаэля Двамена случилась остановка сердца

5B. Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Консейсау отметил, как изменилась оценка после победы «горняков» над «Барсой»

6A. Было жестко. Полесье вырвало победу над Металлистом 1925
Хозяева забили победный гол с пенальти

6B. Ворскла благодаря голу Руслана Степанюка обыграла Оболонь
Состоялся матч 14-го тура УПЛ

6C. Время перемен? Верес минимально уступил Александрии
Команда Лавриненко не выиграла ни одного матча против конкурентов за выживание

7A. Украина в напряженном матче проиграла Италии в овертайме
Италия оформила лишь один гол, но этого хватило

7B. Второе поражение Прометея оставило украинцев без Лиги чемпионов
Волейболисты Днепра не смогут пробиться в групповой этап европейского турнира

8A. Украина – Нидерланды – 1:0. Калинина дебютировала с победы за сборную
Ангелина в двух сетах выиграла стартовый матч в Кубке Билли Джин Кинг

8B. Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
Даяна не смогла развить успех Калининой в первый игровой день

9A. Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Китаец Чжан Анда в финале сыграет с Томом Фордом из Англии

9B. У друга закончился бензин. Определен финалист International Championship
В полуфинале Том Форд обыграл своего приятеля – Джордана Брауна

10A. Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
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10B. Жесткий бразилец. Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 295
В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке прошел турнир по смешанным единоборствам

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Источник Sport.ua
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