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  4. Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Лига чемпионов
11 ноября 2023, 11:36 |
5482
13

Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру

Что правда, Сержиу Консейсау отметил, как изменилась оценка после победы «горняков» над «Барсой»

11 ноября 2023, 11:36 |
5482
13
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау привел пример того, как все скоротечно в футболе, вспомнив два недавних поединка «Шахтера» в Лиге чемпионов-2023/24.

«Давайте вспомним о «Шахтере» в Лиге чемпионов, который недавно выиграл у «Барселоны» (1:0). Когда мы выиграли у них со счетом 3:1 в первой игре группового этапа, казалось, что это команда первенства района, которая была крайне слабой. Теперь на них смотрят совершенно по-другому», - сказал Консейсау.

После четырех сыгранных туров в группе Н лидируют «Барселона» и «Порту», у которых по 9 очков в активе. «Шахтер» набрал 6 пунктов и занимает третью строчку, а замыкает турнирную таблицу квартета «Антверпен», не имеющий в активе ни одного зачетного балла.

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Сержиу Консейсау Порту Шахтер Донецк Лига чемпионов Барселона Шахтер - Барселона Шахтер - Порту
Источник O Jogo
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Комментарии 13
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Віктор Коробка
Спорт.юа - чемпіон по провокаціям. Вам би в рос.пропаганді ціни б не було - так перекрутите все, що срач забаспечений.
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+4
GloryUkraine
Краще спорт.юа цього би не публікував.😂😂😂
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+3
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New Zealander
Если дочитать его коментарий до конца то наоборот приятно становится. Похожий коментарий дал сразу после матча с Барсой и тренер Феенорда Арне Слот
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+1
whitebell81
Дуже провокаційний та непрофесійний ресурс. У кожній другій новині помилки та бажання розпочати срач
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+1
Умник
Спорт.юа вы по спортивному Ирина Фарион
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+1
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zelc006
Тоді крототчанбатони ще не пркинулися від сплячки. А зараз усім матку розчухають!
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+1
Gargantua
разница первого и второго матча Барсы с Шахтером только в том, что в первом вышли мотивированные дублеры и легко справились с соперником, а на второй подтянулось несколько игроков основы, и по первому матчу сделали вывод, что соперник говно и обыграть его можно стоя.
на второй тайм спохватились, но автобус пробить уже не смогли.
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0
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Первый Среди Равных
Ще один камінь в Ван Леувена? 
Хоча, в тому матчі був лише один невдалий відрізок, португали забили два по суті дурацькі голи. Решту часу не було у них якогось особливого домінування
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