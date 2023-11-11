Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау привел пример того, как все скоротечно в футболе, вспомнив два недавних поединка «Шахтера» в Лиге чемпионов-2023/24.

«Давайте вспомним о «Шахтере» в Лиге чемпионов, который недавно выиграл у «Барселоны» (1:0). Когда мы выиграли у них со счетом 3:1 в первой игре группового этапа, казалось, что это команда первенства района, которая была крайне слабой. Теперь на них смотрят совершенно по-другому», - сказал Консейсау.

После четырех сыгранных туров в группе Н лидируют «Барселона» и «Порту», у которых по 9 очков в активе. «Шахтер» набрал 6 пунктов и занимает третью строчку, а замыкает турнирную таблицу квартета «Антверпен», не имеющий в активе ни одного зачетного балла.