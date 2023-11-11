Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Что правда, Сержиу Консейсау отметил, как изменилась оценка после победы «горняков» над «Барсой»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау привел пример того, как все скоротечно в футболе, вспомнив два недавних поединка «Шахтера» в Лиге чемпионов-2023/24.
«Давайте вспомним о «Шахтере» в Лиге чемпионов, который недавно выиграл у «Барселоны» (1:0). Когда мы выиграли у них со счетом 3:1 в первой игре группового этапа, казалось, что это команда первенства района, которая была крайне слабой. Теперь на них смотрят совершенно по-другому», - сказал Консейсау.
После четырех сыгранных туров в группе Н лидируют «Барселона» и «Порту», у которых по 9 очков в активе. «Шахтер» набрал 6 пунктов и занимает третью строчку, а замыкает турнирную таблицу квартета «Антверпен», не имеющий в активе ни одного зачетного балла.
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