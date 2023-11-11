ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кривенцов покинул Зарю, назначен новый тренер

Клуб УПЛ Заря объявил о том, что после поражения в матче Лиги конференций от Маккаби заявление об отставке написал наставник Валерий Кривенцов.

Вместе с ним ушел его помощник Александр Коваль. Кривенцов работал тренером команды с 9 сентября, когда заменил Ненада Лалатовича.

В УПЛ Заря занимает 13-е место с 10 набранными очками.

Исполняющим обязанности наставника назначен спортивный директор Юрий Коваль, хотя ранее сообщалось, что до конца года с командой будет работать Младен Бартулович.