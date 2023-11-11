Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кривенцов покинул Зарю, назначен новый тренер
Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 13:02 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:04
3412
2

ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кривенцов покинул Зарю, назначен новый тренер

С командой будет работать Юрий Коваль

11 ноября 2023, 13:02 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:04
3412
2
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кривенцов покинул Зарю, назначен новый тренер
ФК Заря. Валерий Кривенцов

Клуб УПЛ Заря объявил о том, что после поражения в матче Лиги конференций от Маккаби заявление об отставке написал наставник Валерий Кривенцов.

Вместе с ним ушел его помощник Александр Коваль. Кривенцов работал тренером команды с 9 сентября, когда заменил Ненада Лалатовича.

В УПЛ Заря занимает 13-е место с 10 набранными очками.

Исполняющим обязанности наставника назначен спортивный директор Юрий Коваль, хотя ранее сообщалось, что до конца года с командой будет работать Младен Бартулович.

По теме:
Артем КОЗАК: «Другие хотят обыграть нас всеми силами, меня это заводит»
Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Оболонь – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Валерий Кривенцов Заря Луганск назначение тренера отставка Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»
Футбол | 11 ноября 2023, 11:45 25
Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»
Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»

Главный тренер сборной Украины U-19 – о невызове Даниила Кревсуна

Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Футбол | 10 ноября 2023, 15:30 142
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ

УЕФА проводит реформу еврокубков для сезона 2024/25

Камбэк не удался. Сборная Украины в напряженном матче проиграла Словении
Хоккей | 10.11.2023, 18:05
Камбэк не удался. Сборная Украины в напряженном матче проиграла Словении
Камбэк не удался. Сборная Украины в напряженном матче проиграла Словении
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Футбол | 11.11.2023, 11:36
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Капитан Прикарпатья назвал причины сенсационного поражения от Металлиста
Футбол | 11.11.2023, 12:33
Капитан Прикарпатья назвал причины сенсационного поражения от Металлиста
Капитан Прикарпатья назвал причины сенсационного поражения от Металлиста
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
прекрасный был когда то тренер.
не знаю в каких он сейчас кондициях в силу возраста
Ответить
+2
Sunrise
Коваль, вот так неожиданность.
Хорошо отношусь к нему, много лет в клубе, но интересно что с тренерскими навыками, ведь практики не было очень долго. 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
09.11.2023, 16:28 7
Футбол
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
09.11.2023, 12:42 7
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
10.11.2023, 13:01 19
Футбол
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
09.11.2023, 21:31 5
Хоккей
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
10.11.2023, 13:29 1
Бокс
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
09.11.2023, 15:26 1
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем