Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 13:02 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кривенцов покинул Зарю, назначен новый тренер
С командой будет работать Юрий Коваль
11 ноября 2023, 13:02 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:04
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Клуб УПЛ Заря объявил о том, что после поражения в матче Лиги конференций от Маккаби заявление об отставке написал наставник Валерий Кривенцов.
Вместе с ним ушел его помощник Александр Коваль. Кривенцов работал тренером команды с 9 сентября, когда заменил Ненада Лалатовича.
В УПЛ Заря занимает 13-е место с 10 набранными очками.
Исполняющим обязанности наставника назначен спортивный директор Юрий Коваль, хотя ранее сообщалось, что до конца года с командой будет работать Младен Бартулович.
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не знаю в каких он сейчас кондициях в силу возраста
Хорошо отношусь к нему, много лет в клубе, но интересно что с тренерскими навыками, ведь практики не было очень долго.