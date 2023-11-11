Время перемен? Верес минимально уступил Александрии

Украинская Премьер-лига предельно близко подошла к экватору текущего сезона, поэтому у команд оставалось немного возможностей улучшить свои позиции в турнирной таблице до завершения первого круга. «Александрия» и ровенский «Верес» в этом контексте очень хотели как можно дальше отдалиться от зоны вылета, чтобы в дальнейшем их уже не ассоциировали с командами, которые борются за выживание.

Отсутствие побед в любом соревновании – то, что угнетает команду, независимо от ее статуса. А здесь мы имели случай, когда участники противостояния на двоих не видели трех добытых очков по итогам одного отдельного матча уже более пяти месяцев. Поэтому понятно, почему футболисты Руслана Ротаня и Сергея Лавриненко находились на третьей с конца и предпоследней позиции в чемпионате соответственно. И особенно обидно в этом случае должно было быть именно «красно-черным», потому что в двух матчах до этого они играли против прямых конкурентов, но ограничились ничьими.

На время начала этого противостояния уже не имела влияния длительная воздушная тревога, однако дождь как раз успел набрать обороты и в итоге газон на «Нике» стал таким, каким мы и привыкли его видеть в это время года. Очень тяжелое поле, которое лишало команды даже намека на шансы демонстрировать яркую игру, тогда как в опорной зоне и линии защиты каждой из сторон была по-настоящему активная жизнь. Только ленивый при такой погоде не ходил в подкаты, оставляя позади себя цунами из луж.

Шутки-шутками, а интересного футбола при таких условиях не найти. И казалось, что это играет в пользу гостей, которые ранее не демонстрировали чрезвычайного желания играть на атаку в этом сезоне. Но на 18 минуте навес от Плаксы с правого фланга на дальнюю штангу завершился фолом Балана против Шулянского, и только Когут после этого помешал Джевани отличиться ударом с пенальти под левую штангу.

Момент этот команды немного разбудил, но не настолько, чтобы мы начали получать впечатление от количества голевых моментов, которое бы равнялось объемам воды, неизменно продолжавшей литься с неба на газон. Во втором тайме ситуация в плане газона, а, соответственно, и угрозы воротам, не улучшилась, хотя под занавес игры ливень все же с нами попрощался.

И команды начали более охотно двигаться по полю, чтобы немного согреться – время было позднее, поэтому с этим не стоило промедлять. Как следствие – образовывались голевые моменты, и особенно привлекал среди них внимание шанс Шестакова еще в начале второго тайма, когда тот махнул ногой мимо мяча на правом углу вратарской во время передачи партнера под пустые. Подобное случалось постоянно, поэтому даже эмоций этот эпизод ни у кого, кроме его последнего участника, не вызвал.

А тем временем «полиграфам» удалось отвести игру от собственных ворот и начать даже что-то демонстрировать впереди. Активно работали при этом фланги команды Ротаня, откуда в итоге и пришел гол. На 82 минуте подача Шулянского с левого края поля нашла голову Безерры между двумя защитниками, и тот праздновал первый свой мяч в нашем чемпионате с обнаженным торсом. На этом игру можно было завершать, потому что при таких погодных условиях на голы мы вообще не рассчитывали.

После ноябрьской международной паузы «Александрия» будет принимать киевскую «Оболонь», а ровенский «Верес» проведет домашний матч против харьковского «Металлиста 1925».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Кулаковский – 6,0, Безерра – 6,0, Кулаков – 6,0, Кравченко – 6,0, Базаев – б/о.

«Верес» (замены): Шевченко – 6,0, Гакман – б/о, Близниченко – б/о, Свитюха – б/о, Ковалюк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Александрия» – «Верес» - 1:0

Гол: Безерра, 82

На 21 минуте Джевани («Александрия») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждение: Логинов, 40, Шостак, 43, Скорко, 57, Безерра, 83 – Жулио Сезар, 27, Вовченко, 62, Яго, 71, Балан, 85

«Александрия»: Шевченко – Копина, Логинов, Савченко, Скорко – Плакса (Кравченко, 87), Шостак, Сигеев (Кулаковский, 69) – Шулянский (Базаев, 90+2), Погорелый (Кулаков, 69), Джевани (Безерра, 69).

«Верес»: Когут – Вовченко (Шевченко, 67), Жулио Сезар, Курко, Балан – Кучеренко, Кухарук (Свитюха, 89) – В. Шарай (Ковалюк, 89), Яго (Близниченко, 80), Шестаков – Гайдучик (Гакман, 80).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 15 (5) – 8 (1)

Угловые: 4 – 1

Оффсайды: 0 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C