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Александрия
11.11.2023 17:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 17:45 |
145
0

Александрия – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2023, 17:45 |
145
0
Александрия – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 11-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 17:00.

Чем ближе к экватору подбирается сезон, тем все больше проблем возникает у команд Руслана Ротаня и Сергея Лавриненко, которые уже наверное и не помнят, когда в последний раз побеждали в чемпионате. И действительно, «Верес» не набирал три очка по итогу одной игры уже почти два с половиной месяца, а «Александрия» и вовсе – почти три. Очередная битва аутсайдеров с участием «красно-черных», и если они не выиграют еще и ее, то впору будет поднимать вопрос об опасности понижения в классе. У «полиграфов» такая же история.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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