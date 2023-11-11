Александрия – Верес – 1:0. Первая победа с августа. Видео голов и обзор
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В субботу, 11 ноября, в Александрии (Кировоградская область) прошел матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между местным одноименным клубом и ровенским «Вересом».
В поединке, который сопровождался обильным дождем, единственный гол на 72-й минуте забил бразильский легионер хозяев Безерра, откликнувшись на навес Шулянского с левого фланга и удачно замкнув головой. Отметим, что подопечные Руслана Ротаня могли открывать счет гораздо раньше, но на 21-й минуте Джевани не реализовал пенальти в ворота гостей.
УПЛ. 14-й тур. 11 ноября
Александрия – Верес – 1:0
Гол: Безерра, 72.
События матча
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