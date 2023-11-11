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Александрия
11.11.2023 17:00 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:31
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Александрия – Верес – 1:0. Первая победа с августа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ

11 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:31
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Александрия – Верес – 1:0. Первая победа с августа. Видео голов и обзор
ФК Александрия

В субботу, 11 ноября, в Александрии (Кировоградская область) прошел матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между местным одноименным клубом и ровенским «Вересом».

В поединке, который сопровождался обильным дождем, единственный гол на 72-й минуте забил бразильский легионер хозяев Безерра, откликнувшись на навес Шулянского с левого фланга и удачно замкнув головой. Отметим, что подопечные Руслана Ротаня могли открывать счет гораздо раньше, но на 21-й минуте Джевани не реализовал пенальти в ворота гостей.

УПЛ. 14-й тур. 11 ноября

Александрия – Верес – 1:0

Гол: Безерра, 72.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
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Александрия - Верес Александрия чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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