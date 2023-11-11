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Александрия
11.11.2023 17:00 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 23:29 |
115
1

Руслан РОТАНЬ: «Сегодня команда смотрелась на уровне. У нас есть потенциал»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал победу над «Вересом» в 14-м туре УПЛ

11 ноября 2023, 23:29 |
115
1
Руслан РОТАНЬ: «Сегодня команда смотрелась на уровне. У нас есть потенциал»
ФК Верес. Руслан Ротань

11 ноября состоялся матч 14-го тура УПЛ между командами «Александрии» и «Вересом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи наставник «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных:

«Эмоции после таких трудных побед – всегда положительные. Доволен отношением команды к работе. Я и раньше говорил, если мы будем так упорно работать – результат придет. Вы видели – игра шла не по нашему сценарию, мы не забили пенальти. Но продемонстрировали характер и бойцовские качества, которых нам не хватало раньше.

Сегодня команда смотрелась на уровне. У нас есть потенциал. А значит – будущие победы впереди.

На старте сезона мы теряли уверенность именно после нереал изованных шансов, но сегодня после незабитого пенальти команда продолжала выгрызать эту победу и добилась результата. Сегодня мы были единым целым, и все работа ли на результат».

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Руслан Ротань пресс-конференция Александрия Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Верес
Источник ФК Верес
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New Zealander
"на рівні"...на рівні з суперником який посідає передостанню сходинку
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