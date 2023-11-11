Руслан РОТАНЬ: «Сегодня команда смотрелась на уровне. У нас есть потенциал»
Главный тренер «Александрии» прокомментировал победу над «Вересом» в 14-м туре УПЛ
11 ноября состоялся матч 14-го тура УПЛ между командами «Александрии» и «Вересом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
После завершения встречи наставник «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных:
«Эмоции после таких трудных побед – всегда положительные. Доволен отношением команды к работе. Я и раньше говорил, если мы будем так упорно работать – результат придет. Вы видели – игра шла не по нашему сценарию, мы не забили пенальти. Но продемонстрировали характер и бойцовские качества, которых нам не хватало раньше.
Сегодня команда смотрелась на уровне. У нас есть потенциал. А значит – будущие победы впереди.
На старте сезона мы теряли уверенность именно после нереализованных шансов, но сегодня после незабитого пенальти команда продолжала выгрызать эту победу и добилась результата. Сегодня мы были единым целым, и все работа ли на результат».
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