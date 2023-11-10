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Чемпионат Украины
Александрия
11.11.2023 17:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 21:54 |
88
0

Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва аутсайдеров за очень важные пункты

10 ноября 2023, 21:54 |
88
0
Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ. Руслан Ротань

В субботу, 11 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

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Александрия

В очередной раз приходится константировать, делая анонс матча «Александрии», что две победы, одержанные командой в матчах 1 и 2 тура текущего розыгрыша УПЛ, стали для клуба пока единственными победными в сезоне. После этого «полиграфы» сумели набрать только четыре очка с помощью ничьих, а все остальные матчи проиграли.

Такие результаты прямо привели к четырнадцатому месту в турнирной таблице. А как иначе, если не только выигрывать, а даже забивать подопечные Ротаня не могут? Последние забитые голы датируются 1 октября, когда команда уступила Динамо» (2:4). А всего в чемпионате забито семь голов, меньше только еще у одного явного аутсайдера «Миная».

Ощущается, что судьба главного тренера команды висит на волоске. По всей вероятности, в случае поражения «Вересу» Руслан Ротань покинет свой пост, ведь предпосылок для улучшения игры и результатов пока совсем не видно.

Верес

У ровенчан побед еще меньше, чем у «Александрии». В 6 туре был преодолен одесский «Черноморец», и все. Победа над крепким коллективом Григорчука – это, конечно, плюс, но она стала единственной в текущем розыгрыше. Кроме нее, было еще пять ничьих, что в итоге вылилось в восемь набранных очков и пятнадцатое место в турнирной таблице.

Особые надежды у команды были на матч с «Минаем», но он закончился ничьей, которая не устроила никого. Руководство клуба, кстати, по слухам, рекомендовало главному тренеру ровенчан Сергею Лавриненко на этот матч довериться клубной молодежи. Неизвестно, была ли на самом деле такая рекомендация, но молодые игроки на поле тогда особенно так и не появились.

Тем временем клуб покинул Вячеслав Шевчук, который решил бороться за место главы Ровенской федерации футбола. Опять же, была информация, что Шевчуку предлагали возглавить команду вместо Лавриненко, но Вячеслав отказался.

Статистика встреч

Всего сыграно в УПЛ 10 матчей: +5=2-3, разница мячей 17-12 в пользу «Александрии».

Ориентировочные составы

«Александрия»: Шевченко - Копына, Савченко, Логинов, Скорко - Сигеев - Шулянский, Шостак, Смирный, Джевани - Погорилый.

«Верес»: Когут- Балан, Кучеренко, Курко, Вовченко - Жулио Сезар, Кухарук - Шестаков, Яго, С. Шарай - Марусич.

Прогноз на противостояние

Победа крайне необходима обоим коллективам, но есть предположение, что больше захотят выиграть гости, поэтому поставим на их минимальную викторию.

11 ноября, суббота

«Александрия» – «Вересок»
Александрия. Стадион «Ника». 17:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
АЛЕКСАНДРИЯ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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