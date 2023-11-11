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Чемпионат Украины
Полесье
11.11.2023 16:15 – FT 2 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 11 ноября 2023, 19:00
2897
52

Было жестко. Полесье вырвало победу над Металлистом 1925

Хозяева забили победный гол с пенальти

11 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 11 ноября 2023, 19:00
2897
52
Было жестко. Полесье вырвало победу над Металлистом 1925
ФК «Полесье»

Житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925» встретились в субботу, 11 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Это был первый поединок команд в УПЛ. Из-за воздушной тревоги он начался на 1 час и 15 минут позже.

В предыдущем туре житомирская команда могла выйти на первое место в Премьер-лиге. Однако не воспользовалась этой возможностью – домашняя ничья 1:1 с криворожским «Кривбассом». В УПЛ подопечные Юрия Калитвинцева не проиграют с 8-го тура. «Металлист 1925» в прошлом туре наконец-то прервал безвыигрышную серию, которая состояла из шести матчей (с учетом кубкового поединка). Команда победила одесский «Черноморец», которому пришлось с конца первого тайма играть в меньшинстве.

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Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев произвел замены в стартовом составе по сравнению с матчем против «Кривбасса». Евгений Морозко вышел на позицию левого защитника вместо Артема Смолякова. Автор гола в ворота криворожцев Артем Козак вышел с первых минут вместо Дениса Янакова.

«Металлист 1925» на этой неделе официально покинул Эдмар, который в течение года был исполняющим обязанности главного тренера. На сегодняшний матч команда вышла под руководством Олега Голодюка. Он заменил в основном составе троих игроков. Опытный Жичиков вышел в оборону вместо Фарины. Борячук и Ари Моура, прекрасно вошедшие в матч против «Черноморца» во втором тайме и забившие в ворота одесситов, начали матч в «старте» вместо Сидорова и Ременюка. Вернулись в заявку Русин и Габелок, пропустившие несколько матчей из-за повреждений. В лазарете после игры с «Черноморцем» оказался Фарина, который должен присоединиться к молодежной сборной Украины.

С первых минут матча команды взяли высокий темп. Мяч не задерживался в центре поля. На 7-й минуте Вачиберадзе после паса Борячука из пределов штрафной пробил в дальний угол — мяч попал в штангу! Через минуту опасно атаковали хозяева. Макуана получил мяч в штрафной площадке гостей и нанес удар — Мозиль в падении забрал мяч в руки.

ФК «Полесье»

На 14-й минуте гости открыли счет в матче. К этому привели ошибки футболистов «Полесья». Шабанов отдал слишком сильный пас на Бойко, тот, находясь на линии ворот, пытался его выбить, но сделал это неудачно. Мяч оказался у игроков «Металлиста 1925», Юсов нанес удар в дальний угол, Бойко в падении дотянулся до мяча, но от его рук он все равно залетел в ворота.

После забитого гола «Металлист 1925» большее внимание уделял обороне. Не столь активно, как в начале тайма, гости бегали в атаку. Харьковчане немало фолили на чужой половине и в центре поля, чтобы не давать хозяевам разгонять атаки. Кстати, обе команды играли жестко. Подтверждение тому – четыре желтых карточки и две вынужденные замены. Травмы получили Морозко и Вачиберадзе.

Несмотря на то, что подопечные Юрия Калитвинцева до конца тайма владели игровым и территориальным преимуществом, голевых моментов они не создали. Было несколько ударов в створ ворот, но с ними без проблем справился Мозиль.

Во втором тайме хозяева усилили давление на защиту "Металлиста 1925". Почти все время мяч находился на половине поля гостей. Харьковчане проводили лишь короткие по времени атакующие и контратакующие выпады. Удачно вошли в игру Шастал и Мустфаев, которых Калитвинцев выпустил на поле сразу после перерыва.

ФК «Полесье»

Футболисты "Полесья" создали немало опасных моментов. На 54-й минуте Козак выполнил штрафной примерно с 20 метров – мяч попал в перекладину. Отметим, что во втором тайме игроки обеих команд продолжали действовать жестко в единоборствах. Поскольку большинство событий развертывалось на половине поля «1925-х», то фолили они чаще. Хозяева выполнили немало штрафных ударов с разных позиций.

На 64-й минуте «Полесье» сравняло счет. Макуана навесил в штрафную, Шастал головой срезал мяч в ворота Мозиля, который так и не решил, играть ему на выходе или оставаться на линии ворот. Хозяева продолжали давить на ворота гостей. Несколько раз удачно играл голкипер Мозиль.

Подопечные Калитвинцева все же забили победный гол. Сделали они это с пенальти. Евгений Ткачук и Шастал боролись в штрафной площадке, прямо у лицевой линии. Козык зафиксировал фол со стороны Ткачука. VAR подтвердил решение судьи. Хотя оно выглядело противоречивым. Грицук уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в левую от себя «девятку».

На последних минутах «Металлист 1925» создал две опасные ситуации у ворот «Полесья», но сравнять счет не смог.

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Полесье» – «Металлист 1925» – 2:1

Голы: Шастал (64), Грицук (83, пенальти) – Юсов (14)

Предупреждения: Крушинский (23), Тейлор (45+2), Танковский (89) – Жичиков (32), Ари Моура (35), А.Ткачук (54).

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко (Смоляков, 24), Тейлор, Крушинский (Мустафаев, 46), Танковский, Кушниренко (Грицук, 63), Макуана, Казак, Ариелсон (Шастал, 46).

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков (Капинус, 46), Курило, Е. Ткачук, Безуглый, Вачиберадзе (Габелок, 45+6), Ари Моура (Дмитренко, 63), А. Ткачук (Бычек, 77), Мартынюк, Юсов, Борячук (Сидоров, 63).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Шастал - 6.5, Мустафаев - 6.0, Смоляков - 6.0, Грицук - 6.0.

«Металист 1925» (замены): Габелок - 6.0, Дмитренко - 5.5, Капинус - 5.5, Сидоров - 5.0, Бычек - б/о.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 52
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Игорек
Дуже Шкода Металіст,суддя вплинув на результат!Нажаль у нас судді вирішують,хто яке місце отримають!
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+5
Mr.Frost
Ну пеналь дійсно не 100-відсотковий! Плюс те що у першому таймі при рахунку 0:1 додав 5 хвилин, а у другому при рахунку 2:1 - додав 3 хвилини. Хоч не хоч, а виникло враження що арбітр був заряджений.
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+3
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Alexander Киев
Ох і пенальті арбітр поставив, ох і 🤡🤡🤡
Абсолютно ніяке ФК АТБ, тут очки заробив арбітр матчу.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Dmytro11q
Вітання арбітру, що зробив Поліссю результат. Не думав, що ця команда здатна купувати матчі.
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+3
AleksDnipro
Ну що ж, погані прогнози справджуються. Полісся вже зараз заряджають на суддів. Щось Буткевич затих у боротьбі з суддями, хм.. З чого би це?!
Ну а завтра чекаємо на скандал у виконанні Балакіна і Монзуль. 
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+2
Лига конференций без динамо
Д_билы дырявые опзжшные сильно горят ,что могут остаться даже без ерокубков в этом сезоне 
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0
LEOLEO
Да. Металлист жаль, побывали в шкуре Черноморца прошлого тура. Но придется смириться, первая четверка чемпионата уже определена.
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0
Фанькин кот
А на каком месте окажется дынамка суркисова, после того как завтра получит под дупы от Кривбасса?🤕
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
А что дынамо уже девятое ,без ЛК даже и без кубка это правда ?
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0
AK.228
АТБ рулить 😂😂
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-1
Показать Скрыть 7 ответов
Лига конференций без динамо
Полесье оставит дынамо опзжшное без еврокубков 
1.Чемпион и  Кубок Шахтёр. 
2-4Черноморец-Кривбасс-Полесье 
5 Минусовый Днепр 
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-2
Показать Скрыть 5 ответов
AutumnBridge
Куда Мозиль выходил?   На табло глянуть?   До мяча не добрался, а ворота голые остались. 
 Пенальти.  Толчок в спину был, потому что защитник ускорился, а нападающий, наоборот, тормознул, что бы оставить мяч в игре.   Где то в поле был бы просто штрафной, а может не поставил, ориентируясь на обстановку в поле.   Но в штрафной любое нарушение это 11.   Другое дело, что одни ставят, а другие нет.
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-2
Показать Скрыть 4 ответа
serhiy
На сайті зїзд донбасятних дебілів 
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-3
Показать Скрыть 13 ответов
Kovalchuk
Продырявленый сиди спокойно, хватит бред нести
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-5
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Смешно, как бамбасня ноет, про типа предвзятое судейство. Боитесь шлюхтари, что житомирские жидки и хлопцы Вернидуба с команды зе -президенте могут забрать у вас путевку в ЛЧ. Ну, а шо они тоже хотят 40 лямов за ЛЧ. Не удивлюсь, если завтра кроты еще за Динамо будут болеть, против зе президенте тим, но фиг вам, кроты и Кривбасс завтра выиграет у Динамо, а вы всрете бене тиме
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-7
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