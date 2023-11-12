КАЛИТВИНЦЕВ: «Мне понравилось, что ребята не смотрели на табло»
Главный тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Металистом 1925»
Житомирское «Полесье» одержало домашнюю победу в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1).
Голами за «волков» отличились Дмитрий Шастал и Василий Грицук.
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев в послематчевом комментарии отметил:
«Мы допустили одну ошибку в начале матча. Но дальше вся игра проходила под нашим контролем. Но за контроль очки не дают. В первом тайме было мало острых передач, мало ударов.
После перерыва мне понравилась агрессия, понравилось, что ребята не смотрели на табло.
Я почувствовал, что они понимают ответственность за результат. Очень понравилась динамика, очень понравился контроль мяча и появились острые передачи».
ВИДЕО. Реакция Юрия Калитвинцева после матча Полесье против Металлиста 1925
События матча
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