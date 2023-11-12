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Полесье
11.11.2023 16:15 – FT 2 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 03:50 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:32
112
0

КАЛИТВИНЦЕВ: «Мне понравилось, что ребята не смотрели на табло»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Металистом 1925»

12 ноября 2023, 03:50 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:32
112
0
КАЛИТВИНЦЕВ: «Мне понравилось, что ребята не смотрели на табло»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Житомирское «Полесье» одержало домашнюю победу в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1).

Голами за «волков» отличились Дмитрий Шастал и Василий Грицук.

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев в послематчевом комментарии отметил:

«Мы допустили одну ошибку в начале матча. Но дальше вся игра проходила под нашим контролем. Но за контроль очки не дают. В первом тайме было мало острых передач, мало ударов.

После перерыва мне понравилась агрессия, понравилось, что ребята не смотрели на табло.

Я почувствовал, что они понимают ответственность за результат. Очень понравилась динамика, очень понравился контроль мяча и появились острые передачи».

ВИДЕО. Реакция Юрия Калитвинцева после матча Полесье против Металлиста 1925

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Полесье).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Полесье).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 Юрий Калитвинцев пресс-конференция
Источник ФК Полесье
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