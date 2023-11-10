Житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в субботу, 11 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Место проведения – стадион «Центральный» в Житомире. Начало поединка запланировано на 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В предыдущем туре житомирская команда имела возможность выйти на первое место в Премьер-Лиге. Однако играя у себя дома, не смогла победить «Кривбасс». В УПЛ подопечные Юрия Калитвинцева не проигрывают с 8-го тура. На данный момент «Полесье», набрав 26 очков в 13 матчах, занимает 3 место в турнирной таблице.

«Металлист 1925» в прошлом туре наконец-то прервал безвыигрышную серию, которая состояла шесть матчей (с учетом кубкового поединка). Команда победила одесский «Черноморец», которому пришлось с конца первого тайма играть в меньшинстве. «1925-е» набрали 15 очков в 12 матчах. Это позволяет им занимать 9 место в УПЛ.

В Украинской Премьер-лиге команды еще не встречались. А вот в первой лиге соперники играли дважды друг с другом в сезоне 2020-2021 годов. Оба матча завершились вничью 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.