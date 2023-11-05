Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем

Харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец» в воскресенье, 5 ноября, встретились в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок, состоявшийся на стадионе «Левый берег» в Киевской области, завершился победой харьковского клуба.

«Металлист 1925» подходил к этой встрече, имея пятиматчевую серию без побед в УПЛ. Харьковская команда выигрывала аж 15 сентября – 2:1 над луганской «Зарей». Перед этим туром «Металлист 1925» занимал 11 место в УПЛ, имея в своем активе 12 очков. «Черноморец», наоборот, в последних пяти турах демонстрировал неплохие результаты. Подопечные Романа Григорчука одержали три победы, один раз сыграв вничью и один раз проиграв. Причем дважды одесская команда выиграла с крупным счетом: 5:1 – в гостях у «Александрии», 3:0 – дома у «Миная». «Черноморец» с 19 очками располагался на шестой позиции в турнирной таблице.

В матче против одесского клуба не мог помочь «Металлисту 1925» Ростислав Русин, его возвращение ожидается на следующий поединок. Заболел на этой неделе и поэтому занимался индивидуально Константин Бычек. Имел повреждение и также занимался индивидуально Артем Габелок. Владислав Дмитренко болел и только накануне провел первую тренировку в общей группе. Состав «Черноморца» третий матч подряд – без изменений.

С первых минут команды начали действовать в достаточно быстром темпе. Мяч в центре поля не задерживался. Футболисты обеих команд быстро перемещали его в район штрафных площадок и пытались создавать опасные моменты.

ФК «Металист 1925»

На девятой минуте классную комбинацию разыграли одесситы. В завершающей стадии Иеде в штрафной площадке упал в борьбе с двумя футболистами «Металлиста 1925» и получил желтую карточку. ВАР проверил момент и оставил решение арбитра без изменений. Контакт с игроками харьковского клуба у нигерийского легионера «Черноморца» был, но арбитры решили, что он начал падать еще до этого контакта.

Через две минуты было опасно у ворот гостей. Вачиберадзе сильно пробил низом из пределов штрафной, Варакута в падении поймал мяч. На 16-й минуте Путря ворвался возле центральной зоны, обыгрался в пас с Иеде и нанес удар – мяч пролетел над перекладиной.

В середине первой половины встречи «Черноморец» открыл счет. Кузык сделал навес с правого фланга, Фарина пытался сыграть головой на перехвате, но сделал это неудачно, в результате чего получалась скидка в центр вратарской, а там Штогрин выиграл борьбу у Безуглого и отправив мяч в сетку.

Во второй половине тайма команды продолжили удерживать высокий темп. Однако моменты у ворот друг друга не создавали. Самый важный момент этого игрового отрезка, да и всего матча, как выяснилось позже – удаление Иеде. Нигерийский форвард в борьбе ударил сзади по ногам игрока «Металлиста 1925». Иеде получил второе предупреждение и покинул поле.

После перерыва в составе «Металлиста 1925» на поле появились два атакующих игрока: Ари заменил Ременюка, также вышел второй форвард Борячук, заменивший опорного полузащитника Вачиберадзе.

Уже на первой минуте второго тайма «Черноморец» едва не удвоил свое преимущество: Кузык нанес удар с близкого расстояния – мяч пролетел рядом со штангой!

Харьковская команда через семь минут сравняла счет. Сделал это Борячук, точно пробивший головой после навеса Безуглого на ближнюю штангу. Это был 50-й гол «Металлиста 1925» в УПЛ. Для этого понадобилось 60 матчей.

ФК «Металист 1925»

«Металлист 1925» во втором тайме очень активно прессинговал. Игроки начинали поступать в отбор уже вблизи штрафной площадки гостей. Одесситы, игравшие в меньшинстве, испытывали большие проблемы с выходом из своей половины поля. Несмотря на такой жесткий прессинг, харьковчане почти не создавали голевые моменты. Однако они все же добились успеха. Игрок «Черноморца» потерял мяч у центральной линии поля, игроки «Металлиста 1925» быстро доставили «круглого» в центр штрафной, откуда Ари технично и точно пробил в левый от себя угол ворот.

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Металлист 1925» – «Черноморец» – 2:1

Голы: Борячук (53), Ари (78), Чирук (89) – Штогрин (21)

Предупреждения: Ременюк (12), Сидоров (62) – Иеде (9), Путря (41).

Удаление: Иеде (40, второе предупреждение)

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Фарина, Ременюк (Ари, 46), А.Ткачук, Вачиберадзе (Борячук, 46), Мартынюк, Юсов (Дмитренко, 72), Сидоров (Чирук, 83).

«Черноморец»: Варакута, Cалюк, Ермаков, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык (Дада, 81), Шпорн (Хадида, 85), Бадибанга, Иеде.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Левый берег» (урочище «Млыновое», Киевская область).

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Борячук - 6.5, Ари - 6.5, Дмитренко - 5.5, Чирук - б/о.

«Черноморец» (замены): Дада - б/о, Хадида - б/о.