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  4. Олег ГОЛОДЮК: «Мы заслужили победу, но нам повезло»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 17:37 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:02
493
0

Олег ГОЛОДЮК: «Мы заслужили победу, но нам повезло»

Тренер «Металлиста 1925» – о победе над «Черноморцем»

05 ноября 2023, 17:37 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:02
493
0
Олег ГОЛОДЮК: «Мы заслужили победу, но нам повезло»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Черноморца» (победа 2:1):

«Эмоций пока нет, надо все проанализировать с холодной головой. Ребята заслужили победу своим трудом, но нельзя отбрасывать и тот факт, что нам сегодня повезло. Насыщенную оборону всегда трудно преодолевать. Впрочем, ребята молодцы.

Пропущенный гол – это и отсутствие концентрации, и небольшой рикошет там был, и мастерство игроков «Черноморца». Это не первый гол одесситов в таком стиле.

Выход Моуры и Борячука в перерыве – это наша необходимость нагнетать впереди. Так случилось, что они и отличились. Мы за них очень рады».

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Олег Голодюк Металлист 1925 Металлист 1925 - Черноморец Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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