Олег ГОЛОДЮК: «Мы заслужили победу, но нам повезло»

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Черноморца» (победа 2:1):

«Эмоций пока нет, надо все проанализировать с холодной головой. Ребята заслужили победу своим трудом, но нельзя отбрасывать и тот факт, что нам сегодня повезло. Насыщенную оборону всегда трудно преодолевать. Впрочем, ребята молодцы.

Пропущенный гол – это и отсутствие концентрации, и небольшой рикошет там был, и мастерство игроков «Черноморца». Это не первый гол одесситов в таком стиле.

Выход Моуры и Борячука в перерыве – это наша необходимость нагнетать впереди. Так случилось, что они и отличились. Мы за них очень рады».