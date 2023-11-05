Олег ГОЛОДЮК: «Мы заслужили победу, но нам повезло»
Тренер «Металлиста 1925» – о победе над «Черноморцем»
Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Черноморца» (победа 2:1):
«Эмоций пока нет, надо все проанализировать с холодной головой. Ребята заслужили победу своим трудом, но нельзя отбрасывать и тот факт, что нам сегодня повезло. Насыщенную оборону всегда трудно преодолевать. Впрочем, ребята молодцы.
Пропущенный гол – это и отсутствие концентрации, и небольшой рикошет там был, и мастерство игроков «Черноморца». Это не первый гол одесситов в таком стиле.
Выход Моуры и Борячука в перерыве – это наша необходимость нагнетать впереди. Так случилось, что они и отличились. Мы за них очень рады».
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