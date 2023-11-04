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Металлист 1925
05.11.2023 15:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 17:33 |
519
0

Металлист 1925 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесситы хотят приблизиться к лидерам, а харьковчанам надо прервать безвыигрышную серию

04 ноября 2023, 17:33 |
519
0
Металлист 1925 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 13-м туре украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» Киевской области футболисты харьковского «Металлиста 1925» будут принимать одесский «Черноморец». Перед этим туром будущие номинальные хозяева поля занимали 11 место, имея в своем активе 12 очков, а их соперники набрали на 7 очков больше и расположились на шестой позиции в турнирной таблице.

Металлист 1925

Уже больше чем полтора месяца харьковская команда не может порадовать своих болельщиков победой в чемпионате страны. Последний раз это было 15 сентября, когда в 7-м туре «Металлист 1925» обыграл луганскую «Зарю» 2:1. После этого в пяти матчах харьковчане потерпели три поражения и только два раза сыграли вничью.

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Были близки к победе подопечные Эдмара неделю назад в Полтаве, когда в предыдущем туре встречались с местной «Ворсклой». По ходу того поединка гости дважды выходили вперед после точных ударов Алексея Сидорова и Марьяна Фарины. Однако добиться успеха они так и не смогли. Особенно обидным получился второй гол в ворота «Металлиста 1925» на 82-й минуте. В том эпизоде грубую ошибку допустил голкипер харьковского клуба Олег Мозиль, который в целом провел хороший матч и не раз выручал команду. Как сказал в послематчевом интервью один из наставников «Металлиста 1925» Олег Голодюк, «… это был несчастный случай и все ребята поддержали своего вратаря».

Зато перед игрой с «Черноморцем» у футболистов и тренеров харьковского клуба был хороший повод порадоваться за своего партнера. У Андрея Борячука и его супруги произошло радостное событие – и в их семье родилась дочка. Сам форвард в Полтаву не ездил, но вполне возможно, что уже сыграет в предстоящем матче. Понятно, что у него будут особые эмоции для того, чтобы забить гол.

Кстати, есть мотивация для результативных действий и у двух других нападающих «Металлиста 1925». Как мы уже отметили, Алексей Сидоров забил гол в ворота «Ворсклы» и это стал его дебютный забитый мяч в футболке новой команды. Далее у одного из лучших бомбардиров первой лиги предыдущего сезона дела должны пойти более успешно. Что касается Дмитрия Юсова, то «Черноморец» для него не чужой клуб, так как в предыдущем чемпионате он выступал именно за одесситов. Так что и ему тоже есть что доказывать.

Черноморец

У одесситов сейчас совсем другие задачи. Впервые за многие годы они реально способны побороться не только за зону еврокубков, но и за призовое место. На данный момент по потерянным очкам подопечные Романа Григорчука отстают от «Полесья», которое занимает второе место, всего на три турнирных бала. Поэтому успех в матче с харьковчанами приблизит их к заветной цели.

Особенно впечатляет тот факт, что из 11 матчей «Черноморец» победил в более, чем половине в 6. А два последних раза одесситы выигрывали с крупным счетом – 5:1 у «Александрии» и 3:0 у «Миная». Сюда же можно добавить еще один крупный успех в четвертьфинальном поединке Кубка страны над луганской «Зарей» 4:1. Эта игра состоялась в минувшую среду в Одессе и уже к 72-й минуте хозяева поля вели с преимуществом в четыре мяча. Трижды отличился нападающий Андрей Штогрин и один мяч забил Андрей Васильев. После этого моряки уже просто доигрывали матч и дали возможность соперникам сквитать один гол.

А еще на пресс-конференции после кубковой игры наставник «Черноморца» Роман Григорчук сказал о том, что на данный момент команда еще не укомплектована так, как следует и в его распоряжении только 16 футболистов основы, плюс три молодых игрока. И, если думать о возможном участие в еврокубках, то необходимо, как можно скорее, усилить некоторые позиции. В этом направлении у клубной селекционной группы не початый край работы.

Статистика матчей

Интересно, что перед предстоящим поединком у соперников абсолютное равенство в очном противостоянии Премьер-Лиги. Команды провели друг с другом 4 встречи, одержав по одной победе и дважды сыграв вничью. Равное и количество забитых и пропущенных мячей 5-5. В прошлом сезоне «Металлист 1925» и «Черноморец» в первом круге играли на НСК «Олимпийский», где была зафиксирована ничья 0:0. При этом Артем Габелок не сумел с пенальти переиграть вратаря одесситов Дмитрия Непогодова. Во втором круге в Одессе тоже был ничейный результат, но 1:1. Счет в той игре открыл игрок хозяев поля Даниил Алефиренко, но вскоре Бека Вачиберадзе восстановил равновесие.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ременюк, Дмитренко, Вачиберадзе, Сидоров, Юсов

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Иеде, Штогрин

Прогноз на противостояние:

Учитывая то, как складывались предыдущие матчи соперников, можно предположить, что и здесь будет равная игра с шансами на успех как у одних, так и других. Небольшое преимущество будет у «Черноморца», но игра завершится вничью 1:1.

5 ноября, воскресенье

«Металлист 1925» – «Черноморец»
Киевская область. Урочище «Млиново». Стадион «Левый берег». 15:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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