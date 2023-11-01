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Кубок Украины
Черноморец
01.11.2023 15:00 – FT 4 : 1
Заря
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Кубок Украины
01 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 01 ноября 2023, 17:33
3399
5

Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины

Одесский коллектив впервые за 10 лет сыграет в полуфинале кубкового турнира

01 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 01 ноября 2023, 17:33
3399
5
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
УПЛ

Посреди текущей недели украинский футбольный болельщик имел возможность порадовать себя просмотром матчей Кубка Украины, где команды уже успели добраться до четвертьфинальной стадии, поэтому уровень напряжения рос пропорционально.

Тем более, если принимать во внимание матч между соперниками уровня одесского «Черноморца» и луганской «Зари», которым в нынешнем первом круге не хватило 90 минут для того, чтобы не только выяснить сильнейшего между собой по состоянию на конец сентября, но и банально распечатать ворота друг друга. Именно ради последнего, для начала, команды Романа Григорчука и Валерия Кривенцова и собрались в отчетный день на поле стадиона «Черноморец» вновь и стремились все же разыграть очередной пропуск в полуфинал Кубка страны и вместе с тем стать на шаг ближе к гарантированному месту в еврокубках на следующий сезон.

В первой половине игры мы довольно долго поначалу наблюдали за тем, как команды верхом направляют мячи куда попало, и потому зрелище было еще того качества. Но постепенно матч удалось перевести на более осмысленные рельсы и противостояние начало набирать обороты. «Заря» выстрелила первой – Алефиренко на 16 минуте на левом фланге штрафной из борьбы против защитника пытался перебросить мяч над вратарем, но попал тому точно в голову.

«Черноморец» в ответ также провел быструю атаку, которая завершалась не очень опасным дальним ударом от Штогрина из центральной зоны перед штрафной, если бы не Турбаевский, который решил, что будет лучше пропустить мяч между ног. Досадный для голкипера и его команды эпизод на фоне того, что соперники праздновали успех фактически из ничего.

Отвечать луганчане взялись с помощью стандартов в исполнении Антюха, которые тот с правого фланга стабильно направлял точно в ворота, поэтому Варакута не имел права терять бдительность, как его визави по амплуа до этого. А потом, на 33 минуте, «морякам» наконец удалось найти Кузыка передачей на ход да еще и без офсайда, и тот с правого фланга прострелил в центр штрафной точно под завершение в одно касание для Штогрина. Особенностью этого первого тайма было то, что футбол выглядел вполне равным, однако однако команда забивала голы, а другая – нет.

Тройная замена от Кривенцова после перерыва была вполне ожидаемым шагом. Настолько ожидаемым, что ни на что в итоге так и не повлияла. «Заря» немного подержала мяч в атаке в начале, но в итоге все равно рассыпалась. На 58 минуте Бадибанга выполнил подачу с правого фланга точно в центр штрафной на голову Васильеву, а тот завершающим ударом фактически оставил Штогрина без возможности оформить хет-трик.

Ненадолго, потому что уже через несколько минут Иеде завершил контратаку через центральную зону передачей на Андрея к левому углу вратарской, а тот просто расстрелял вратаря с левой ноги. Оставалось только оформить «идеальный хет-трик» и покер соответственно благодаря удару головой и именно для этого Зиги в следующей атаке набросил на партнера внутрь штрафной, но тот в стиле «рыбки» ван Перси пробил головой в правый каркас ворот.

На этом моменте «Черноморец» немного расслабился, потому что игра уже была сделана, но Григорчук еще припомнит это команде на следующей тренировке, потому что «моряки» пропустили совершенно ненужный мяч именно из-за потери концентрации. На 79 минуте Герреро зацепился за отскок от неудачного перехвата подачи углового с правого фланга вратарем соперников и пробил в два касания в правый от себя угол. А потом еще и Кирюханцев издали приложился в перекладину, что вполне походило на покушение хотя бы на уменьшение разрыва по счету. Но этого так и не произошло.

Таким образом, в полуфинале Кубка Украины сезона-2023/24 от отчетной пары команд будет играть одесский «Черноморец», тогда как для луганской «Зари» гонка за трофеем завершилась досрочно.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Черноморец» – «Заря» - 4:1

Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 – Герреро, 79

Предупреждения: Герреро, 29 – Кирюханцев, 51

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк (Хадида, 84), Путря – Васильев, Кузык (Авагимян, 76), Шпорн – Бадибанга (Дада, 76), Иеде (Бойчук, 81), Штогрин (Вакула, 81).

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык, Жан Клод (Чурко, 46) – Алефиренко (Кирюханцев, 46), Мичин, Антюх (Горбач, 46) – Герреро (Венделл, 80).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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Sunrise
Эх, и без кубка, и без еврокубков на следующий сезон Заря.Турбаевский может и присесть теперь.
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+2
mini.f
Или Черноморец стал таким сильным, или Заря продолжает сваливание в неуправляемый штопор...
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+1
ZANREGENT1993
Я Шахтёру не завидую. ( я про чемпионат)
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0
AutumnBridge
Смотрим правде в глаза - Заре важней выиграть у Вереса.
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0
IVANISENIA RETURN HOME!
Після відходу головного тренера «Зоря» стала грязевою регіональною командою, і оскільки вона не така впливова, як «Шахтар», їй доводиться їздити на далекі відстані. "Зоря" за один сезон двічі їздила до Полтави та Одеси. Їм потрібен належний менеджмент, і вони повинні викликати Ван Левіна назад і, можливо, підписати якийсь талант Першої.
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0
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