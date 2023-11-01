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Кубок Украины
01 ноября 2023, 14:34 |
346
0

Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 1/4 финала Кубка Украины начнется в 15:00

01 ноября 2023, 14:34 |
346
0
Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы
Стадион Черноморец

Сегодня, 1 ноября, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче 1/4 финала Кубка Украины примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Валерия Кривенцова на матч:

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Бадибанга, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Ермаков, Иеде.

«Заря»: Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Яцык, Снурницын, Алефиренко, Жан Клод, Мичин, Антюх, Герреро.

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Кубок Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря стартовые составы
Источник Sport.ua
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