Кубок Украины01 ноября 2023, 14:34 |
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Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы
Матч 1/4 финала Кубка Украины начнется в 15:00
01 ноября 2023, 14:34 |
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Сегодня, 1 ноября, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче 1/4 финала Кубка Украины примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.
Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Валерия Кривенцова на матч:
«Черноморец»: Варакута, Салюк, Бадибанга, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Ермаков, Иеде.
«Заря»: Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Яцык, Снурницын, Алефиренко, Жан Клод, Мичин, Антюх, Герреро.
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