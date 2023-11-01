Черноморец – Заря – 4:1. Одесситы в полуфинале. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 Кубка Украины
Сегодня, 1 ноября состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины. «Черноморец» на домашнем стадионе в Одессе принимал луганскую «Зарю».
Хозяева разгромили соперника со счётом 4:1. Весомый вклад в итоговую победу одесситов внес нападающий Андрей Штогрин, оформивший хет-трик.
Кубок Украины. 1/4 финала.
«Черноморец» – «Заря» - 4:1
Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 – Герреро, 79
Предупреждения: Герреро, 29 – Кирюханцев, 51
«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк (Хадида, 84), Путря – Васильев, Кузык (Авагимян, 76), Шпорн – Бадибанга (Дада, 76), Иеде (Бойчук, 81), Штогрин (Вакула, 81).
«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык, Жан Клод (Чурко, 46) – Алефиренко (Кирюханцев, 46), Мичин, Антюх (Горбач, 46) – Герреро (Венделл, 80).
Видеообзор матча
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