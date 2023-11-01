Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Заря – 4:1. Одесситы в полуфинале. Видео голов, обзор матча
Кубок Украины
Черноморец
01.11.2023 15:00 – FT 4 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
01 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:50
505
0

Черноморец – Заря – 4:1. Одесситы в полуфинале. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 Кубка Украины

01 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:50
505
0
Черноморец – Заря – 4:1. Одесситы в полуфинале. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Черноморец – Заря

Сегодня, 1 ноября состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины. «Черноморец» на домашнем стадионе в Одессе принимал луганскую «Зарю».

Хозяева разгромили соперника со счётом 4:1. Весомый вклад в итоговую победу одесситов внес нападающий Андрей Штогрин, оформивший хет-трик.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Черноморец» – «Заря» - 4:1

Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 – Герреро, 79

Предупреждения: Герреро, 29 – Кирюханцев, 51

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк (Хадида, 84), Путря – Васильев, Кузык (Авагимян, 76), Шпорн – Бадибанга (Дада, 76), Иеде (Бойчук, 81), Штогрин (Вакула, 81).

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык, Жан Клод (Чурко, 46) – Алефиренко (Кирюханцев, 46), Мичин, Антюх (Горбач, 46) – Герреро (Венделл, 80).

Видеообзор матча

По теме:
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Результата нет, но команда не опускает руки»
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Андрей Штогрин Черноморец - Заря видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Футбол | 01 ноября 2023, 14:32 11
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй

FourFourTwo считает, что украинец не заслужил свою награду

Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Футбол | 01 ноября 2023, 05:10 5
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу

Сине-желтая сборная выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C

Умер спортивный журналист Артем Франков
Футбол | 01.11.2023, 00:48
Умер спортивный журналист Артем Франков
Умер спортивный журналист Артем Франков
Стало известно, какую сумму принес матч Шахтера с Тоттенхэмом
Футбол | 01.11.2023, 16:13
Стало известно, какую сумму принес матч Шахтера с Тоттенхэмом
Стало известно, какую сумму принес матч Шахтера с Тоттенхэмом
Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»
Футбол | 01.11.2023, 11:32
Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»
Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
01.11.2023, 09:10 2
Теннис
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 8
Футбол
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 56
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем