ГРИГОРЧУК: «Именно над таким футболом мы в Черноморце работаем»
Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Зарей»
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Зарей» (4:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины:
«Кое-что нам удается. Мы свою игру немного улучшили. Сегодня мы создали несколько идеальных голевых моментов. Я этом очень рад. Именно над таким футболом мы работаем, именно это мы хотим видеть.
Сегодня в игре против очень сильного, хорошо укомплектованного соперник мы сумели сыграть в свой футбол. Мы контролировали игру и включали скорости в момент перехода из обороны в атаку».
ВИДЕО. Пресс-конференция Романа Григорчука
События матча
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