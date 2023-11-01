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Черноморец
01.11.2023 15:00 – FT 4 : 1
Заря
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Кубок Украины
01 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:12
357
2

ГРИГОРЧУК: «Именно над таким футболом мы в Черноморце работаем»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Зарей»

01 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:12
357
2
ГРИГОРЧУК: «Именно над таким футболом мы в Черноморце работаем»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Зарей» (4:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины:

«Кое-что нам удается. Мы свою игру немного улучшили. Сегодня мы создали несколько идеальных голевых моментов. Я этом очень рад. Именно над таким футболом мы работаем, именно это мы хотим видеть.

Сегодня в игре против очень сильного, хорошо укомплектованного соперник мы сумели сыграть в свой футбол. Мы контролировали игру и включали скорости в момент перехода из обороны в атаку».

ВИДЕО. Пресс-конференция Романа Григорчука

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Черноморец).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
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Кубок Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск пресс-конференция Черноморец - Заря Роман Григорчук
Источник ФК Черноморец
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Комментарии 2
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Gargantua
да чего там говорить, Григорчук и Вернидуб уверенно подтвердили свой класс в этом сезоне. Обое год назад начали на руинах а сейчас сделали конфетку.
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Славик Круссер
Гри красавчик!
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