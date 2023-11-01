В среду, 1-го ноября, состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

Команды Романа Григорчука и Валерия Кривенцова уже встречались в текущей кампании и тот матч в конце сентября завершился без забитых мячей (0:0). Но теперь вариант с ничейным исходом отпадает из-за регламента кубкового турнира, поэтому одной из команд предстоит завершить свой наиболее короткий путь в еврокубки на следующий сезон. Оба наставника уже успели задекларировать цель попасть на международную арену, но у «моряков» для этого есть хотя бы реальные шансы в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.