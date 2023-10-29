Парад ошибок. Ворскла и Металлист 1925 сыграли в результативную ничью

В стартовый состав «Ворсклы» вернулся Челядин, который отбыл дисквалификацию. Также матч с первых минут начал Юрченко, который не попадал в старт полтавцев примерно месяц. У «Металлиста 1925» в матче не приняли участие креативные Борячук и Русин. В их отсутствии шанс проявить себя получили нападающий Сидоров и вингер Ременюк. Обращало на себя внимание и появление на поле Юсова.

На 17-й минуте первого тайма возможностью проявить себя с пользой для команды умело воспользовались Юсов и Сидоров. Как следствие, «Металлист 1925» добился успеха и повел в счете. Юсов сильно пробил из-за пределов штрафной. Исенко на удар среагировал, но без подстраховки со стороны защитников. Это оказалось на руку Сидорову, который первым подоспел на добивание. 0:1!

ФК Металлист 1925

Добившись успеха, игроки «Металлиста 1925» отдали инициативу ворсклянам. Те на стартовых минутах поединка не впечатляли, за что поплатились пропущенным голом. После него подопечные Виктора Скрипника были активнее харьковчан, но до перерыва им это дивидендов не принесло. Игроки «Ворсклы» больше атаковали, особенно – через правый фланг, где были активным Кане и Скляр. Однако оборонительные порядки «1925-х» во главе с Мозилем и Курило действовали спокойно и уверенно. Как следствие, игрокам харьковской команды не составило большого труда сохранить победный для себя результат до перерыва.

​Второй тайм начался с гола в исполнении Корниенко. Ему хватило 62 секунд, чтобы уравнять шансы команд. Скляр выдал из центра пас влево на Корниенко и тот с острого угла со второго удара нашел брешь во владениях Мозиля. 1:1.

Ответный гол подтвердил планы игроков «Ворсклы» переломить ход встречи и после него они завладели большой инициативой и стали настойчиво давить на защиту харьковчан. Гости держались и умело контратаковали. Чтобы добавить действиям подопечных свежести, в середине второго тайма Эдмар и Олег Голодюк прибегли к заменам и со временем добились желаемого. Игра постепенно передвинулась в центр поля и стала смещаться дальше к воротам Исенко. Признаться, в созидании полтавчане не сильно блистали, поэтому все это грозило им неприятностями. И на 78-й минуте они случились. Скляр по-детски обрезался перед штрафной своей команды, мяч перехватил Фарина, подстроился под удар и здорово пробил точно под перекладину метров с 18-ти. 1:2 – для «Ворсклы» в воздухе запахло поражением.

ФК Металлист 1925

Игроки «Металлиста 1925» не вцепились в победный счет, но сразу же перешли на хладнокровные действия по результаты. Впрочем, уже через 4 минуты у их ворот состоялось дикое недоразумение. После навеса от Нестеренко к ближней стойке Мозиль мяч не зафиксировал, а закинул его себе за шиворот и за линию ворот. 2:2.

Установившийся результат мог не стать финальным. На кураже ворскляне до последнего шли вперед и в компенсированное время Кане как минимум два раза мог отметиться прицельным ударом, но оба раза действовать на острие из рук вон плохо.

Поделив очки, команды в таблице УПЛ остались на прежних позициях: «Ворскла» девятая с 14 очками, а «Металлист 1925» на 11-й позиции, имея 12 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Ворскла» – «Металлист 1925» – 2:2

Корниенко, 47, Нестеренко, 82 - Сидоров, 17, Фарина, 78.

Сантана, 53, Корниенко, 75, Павлюк, 80 - Юсов, 35.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Якубу (Нестеренко, 76), Сантана (Хрипчук, 57), Кане, Челядин, Скляр (Фелипе, 83), Юрченко, Степанюк.

Запас: Домолега, Рамирес, Чеснаков, Крупский, Черныш, Островский.

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ременюк (Дмитренко, 64), А.Ткачук (Бичек, 64), Вачиберадзе, Юсов (Чирук, 87), Сидоров.

Запас: Сидоренко, Потимков, Капинус, Коваленко, Рудавский, Червак, Жичиков, Мартынюк, Кравченко.

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Полтава. Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского

ВОРСКЛА – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА​