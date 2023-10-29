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Чемпионат Украины
Ворскла
29.10.2023 15:00 – FT 2 : 2
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 19:29 | Обновлено 29 октября 2023, 19:46
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Ворскла – Металлист 1925 – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ

29 октября 2023, 19:29 | Обновлено 29 октября 2023, 19:46
145
0
Ворскла – Металлист 1925 – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
УПЛ.

В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались полтавская «Ворскла» и харьковский «Металлист 1925». Игра состоялась в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Ворскла» – «Металлист 1925» – 2:2

Корниенко, 47, Нестеренко, 82 - Сидоров, 17, Фарина, 78.

Сантана, 53, Корниенко, 75, Павлюк, 80 - Юсов, 35.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Якубу (Нестеренко, 76), Сантана (Хрипчук, 57), Кане, Челядин, Скляр (Фелипе, 83), Юрченко, Степанюк.

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ременюк (Дмитренко, 64), А.Ткачук (Бичек, 64), Вачиберадзе, Юсов (Чирук, 87), Сидоров.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Ворскла).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Фарина (Металлист 1925).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Корниенко (Ворскла).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (Металлист 1925).
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Источник Sport.ua
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