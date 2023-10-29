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  4. Виктор СКРИПНИК: «Просил ребят показать характер»
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 17:37 |
227
2

Виктор СКРИПНИК: «Просил ребят показать характер»

Тренер «Ворсклы» – о ничьей с «Металлистом 1925»

29 октября 2023, 17:37 |
227
2
Виктор СКРИПНИК: «Просил ребят показать характер»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (ничья 2:2):

«Показали реакцию на пропущенные голы. Хотели выиграть. Было тяжело играть 3 игру за неделю, но матч был боевым. Такой календарь. Если мы хотим играть в еврокубках, то надо привыкать к такому режиму. Мы играли, хотели выиграть.

Относительно первого гола, то мяч пошел вверх, проиграли подборы. Во время каждого гола можно играть лучше. В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали. Но мы пытались одержать победу».

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Металлист 1925 Ворскла - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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BekXan
Покажи характер ,спакуй валізи і вали нафіг с клубу.
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