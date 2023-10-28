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Ворскла
29.10.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 19:57 |
102
0

Ворскла – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Месяц назад в кубковом матче подопечные Виктора Скрипника разгромили соперников 3:0

28 октября 2023, 19:57 |
102
0
Ворскла – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Поединком в Полтаве, где сыграют футболисты «Ворсклы» и харьковского «Металлиста 1925» завершится 12-й тур украинской Премьер-Лиги. Команды расположились недалеко друг от друга в турнирной таблице. Будущие хозяева поля на 9 месте, имея в своем активе 13 очков, а харьковчане расположились на две ступеньки ниже и набрали 11 очков.

Ворскла

Для полтавских футболистов за последние 8 дней это будет уже третий матч, причем предыдущие два они у себя дома проиграли. В 11-м туре «Ворскла» потерпела неудачу во встрече с «Полесьем» 0:3, а в минувшую среду в перенесенном поединке первого тура уступила «Днепру-1» со счетом 2:3.

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Болельщиков команды уже настораживает тот факт, что полтавчане много пропускают в нынешнем сезоне. За 11 матчей в их воротах уже побывал 21 мяч. Столько же, к примеру, пропустил пока главный аутсайдер турнира «Минай». Да и 6 поражений для подопечных Виктора Скрипника, конечно же, много. А последний раз «Ворскла» побеждала в 9-м туре, когда сотворила настоящую сенсацию, обыграв на выезде «Шахтер» 2:1. Либо тогда ее игроки отдали много сил, либо до сих пор празднуют тот успех, но больше в Премьер-Лиге она не побеждала.

А еще хозяевам поля надо держать в уме тот факт, что в ближайшую среду им предстоит снова провести матч, на этот раз 1/4 финала Кубка Украины. Кстати, на пути к четвертьфиналу «Ворскла» месяц назад обыграла как раз «Металлист 1925» с крупным счетом 3:0. Тогда в ворота соперников забивали Кане, Степанюк и Нестеренко.

Металлист 1925

А вот подопечные Эдмара именно после того поражения от «Ворсклы» резко забуксовали в чемпионате Украины. В четырех матчах подряд они не могут победить, проиграв при этом три поединка. Только в 11-м туре харьковчане сумели забить гол в ворота соперников, прервав свою безголевую серию, которая продолжалась почти 400 минут. Но даже гол Вачиберадзе в игре с «Кривбассом» не принес им долгожданного очка.

Ради справедливости надо отметить, что «Металлист 1925» в нынешнем сезоне постоянно испытывает дефицит игроков основного состава. Одна часть из них была травмирована и не могла помочь партнерам, а другая отбывала дисциплинарные наказания, полученные из-за удалений или перебора желтых карточек.

Но, похоже, все невзгоды харьковчан остались в прошлом и теперь тренерский штаб имеет возможность выбирать кого поставить на ту или иную позицию. А то, что потенциал этой команды достаточно хороший, она уже не раз доказывала и в предыдущих сезонах, и в начале нынешнего.

Статистика матчей

Если не считать недавний кубковый матч, о котором уже шла речь, то в Премьер-Лиге соперники сыграли друг с другом три раза. У них по одной победе и один раз была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне в первом круге в Киеве на НСК «Олимпийский» харьковчане выиграли 3:2. У них тогда дважды отличился Борячук и еще один гол забил Дмитренко. За «Ворсклу» забивали Марлисон и Степанюк. Во втором круге в Полтаве счет так и не был открыт.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Сантана, Крупский, Корниенко, Кане, Скляр, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Степанюк

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Курило, Безуглый, Капинус, Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин, Дмитренко, Борячук

Прогноз на противостояние:

Обе команды в нынешнем сезоне играют нестабильно, поэтому трудно предположить какими они предстанут в предстоящем поединке. Предположим, что игра будет равной и поставим на ничью 1:1.

29 октября, воскресенье

«Ворскла» – «Металлист 1925»
Полтава. Стадион «Ворскла». 15:00
Прямая ТВ-трансляция на платформе Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ВОРСКЛА – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Ворскла - Металлист 1925 прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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