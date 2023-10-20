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Чемпионат Украины
Металлист 1925
20.10.2023 19:00 – FT 1 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 20:58 | Обновлено 20 октября 2023, 21:03
609
2

Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925

Криворожский клуб до следующего тура точно останется лидером УПЛ

20 октября 2023, 20:58 | Обновлено 20 октября 2023, 21:03
609
2
Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925
t.me/fcmetalist1925

В поединке 11 тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» обыграл «Металлист 1925» со счетом 3:1.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Металлист 1925» – «Кривбасс» – 1:3

Вачиберадзе (39) – Задерака (3, 68), Кожушко (32)

Борячук (25), Дмитренко (42) – Бизимана (45+1), Стецков (90)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Фарина (Капинус, 79), Габелок, Русин (Ари Моура, 79), Вачиберадзе, Мартынюк (Юсов, 59), Дмитренко (Бычек, 59), Борячук (Сидоров, 59)

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык (По, 53), Дебелко, Бизимана (Семотюк, 46), Татарков (Гончарук, 92), Задерака (Блізніченко, 92), Кожушко (Принс, 84)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Левый берег» (Киевская область)

МЕТАЛЛИСТ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Swed
Ещё нет.    Впереди триада или три Ада.    Дерби с Днепр-1, Житомир и Динамо.    Тогда и посмотрим какая из них Жирона выйдет.
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+1
FunnyCat_____
Кривбасс
ДК
Полесье
на зиму вполне может быть
Ответить
-1
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