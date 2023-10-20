Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925
Криворожский клуб до следующего тура точно останется лидером УПЛ
В поединке 11 тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» обыграл «Металлист 1925» со счетом 3:1.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 11 тур.
«Металлист 1925» – «Кривбасс» – 1:3
Вачиберадзе (39) – Задерака (3, 68), Кожушко (32)
Борячук (25), Дмитренко (42) – Бизимана (45+1), Стецков (90)
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Фарина (Капинус, 79), Габелок, Русин (Ари Моура, 79), Вачиберадзе, Мартынюк (Юсов, 59), Дмитренко (Бычек, 59), Борячук (Сидоров, 59)
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык (По, 53), Дебелко, Бизимана (Семотюк, 46), Татарков (Гончарук, 92), Задерака (Блізніченко, 92), Кожушко (Принс, 84)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион «Левый берег» (Киевская область)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонский клуб играет с «Лузитанией»
Пятеро известных игроков выбрали турнир в Макао вместо Northern Ireland Open
ДК
Полесье
на зиму вполне может быть