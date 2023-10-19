В 11-м туре чемпионата страны по футболу в Киевской области на стадионе «Левый берег» футболисты харьковского «Металлиста 1925» будут принимать неожиданного лидера нынешнего турнира «Кривбасс» из Кривого Рога. На данный момент подопечные Юрия Вернидуба имеют в своем активе 20 очков, а у номинальных хозяев поля на девять очков меньше.

Металлист 1925

В этом сезоне харьковчане пока выступают неровно. Чемпионат они начали с двух поражений подряд. Затем была пятиматчевая беспроигрышная серия, в которой «Металлист 1925» одержал 3 победы при 2 ничьих. А после неудачи в кубковой игре с полтавской «Ворсклой» 0:3, подопечные Эдмара проиграли еще два матча подряд в Премьер-Лиге. При этом в четырех последних играх они не забили ни одного гола.

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Ради справедливости надо сказать, что «Металлисту 1925» в некоторых играх откровенно не везло, а иногда не совсем понятны были решения арбитров. Вспомним, к примеру, как в поединке с «Днепром-1» мяч попал в руку игроку днепровской команды, стоявшему на линии ворот, но даже после просмотра VAR, судья не назначил пенальти. В других матчах соперников выручали их вратари, каркас ворот, либо из выгодных ситуаций футболисты харьковского клуба не попадали в цель.

А еще «Металлист 1925» никак не может собраться и сыграть своим сильнейшим составом, так как из-за травм или дисквалификации игроки основного состава вынуждены пропускать очередные матчи. Вот и сейчас тренерский штаб не может рассчитывать в игре с «Кривбассом» на вратаря Олега Мозиля и защитника Игоря Курило, удаленных в поединке предыдущего тура с «Оболонью». Кстати, ту игру харьковчане вообще доигрывали вдевятером. Зато, похоже, что все, кто ранее находился на больничном, уже готовы выйти на поле.

Кривбасс

Интересно, что если посмотреть на турнирную таблицу Премьер-Лиги ровно год назад, то после 8-го тура «Кривбасс» находился в нижней ее части, имея в своем активе всего 6 очков. Но уже ближе к зимнему перерыву криворожцы сумели подняться вверх, а в весенней части выступили настолько удачно, что едва не пробились в еврокубки. В нынешнем сезоне подопечные Юрия Вернидуба не стали останавливаться на достигнутом и теперь постоянно пребывают в числе лидеров. А после 10-го тура «Кривбасс» и вовсе единолично возглавил таблицу элитного дивизиона.

Могли криворожцы даже немного оторваться от своих преследователей, если бы в 9-м туре не проиграли у себя дома львовскому «Руху» 1:3. Однако затем, проделав работу над ошибками, «Кривбасс» победил «Черноморец» 1:0, и, воспользовавшись осечкой «Шахтера», сменил его на посту лидера чемпионата Украины.

Впрочем, все хорошо знают, что взобраться на вершину сложно, а вот удержаться на ней бывает гораздо сложнее. Тем более, что криворожцы в такой ситуации еще никогда не были. Поэтому поединок с «Металлистом 1925» должен дать ответ на вопрос: готовы ли футболисты «Кривбасса» к тому, чтобы на данный момент называться лидером украинского футбола.

Статистика матчей

Команды впервые встретились на уровне Премьер-Лиги только в прошлом сезоне. Тогда в матче первого круга харьковчане в Кривом Роге добились успеха со счетом 2:0 (автоголом сперва отметился Дебелко, а перед самым перерывом Борячук удвоил преимущество своей команды). Во втором круге «Кривбасс» взял реванш точно с таким же результатом (здесь голы забили Задерака и Кораблин).

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: И.Потимков, Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Червак, Габелок, А.Ткачук, Русин, Вачиберадзе, Дмитренко, Борячук

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Приходько, Бизимана, Татарков, Задерака, Кожушко

Прогноз на противостояние:

Гости являются фаворитами этого противостояния, хотя и «Металлист 1925» наверняка будет стремиться к тому, чтобы прервать свою безвыигрышную серию. Так что игра ожидается упорной и интересной. Поставим на то, что забьют обе команды и встреча завершится вничью 1:1.

20 октября, пятница