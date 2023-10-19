Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Металлист 1925
20.10.2023 19:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 19:45 | Обновлено 19 октября 2023, 19:52
163
0

Металлист 1925 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед встречей с лидером Премьер-Лиги харьковчане не выигрывали в трех поединках подряд

19 октября 2023, 19:45 | Обновлено 19 октября 2023, 19:52
163
0
Металлист 1925 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

В 11-м туре чемпионата страны по футболу в Киевской области на стадионе «Левый берег» футболисты харьковского «Металлиста 1925» будут принимать неожиданного лидера нынешнего турнира «Кривбасс» из Кривого Рога. На данный момент подопечные Юрия Вернидуба имеют в своем активе 20 очков, а у номинальных хозяев поля на девять очков меньше.

Металлист 1925

В этом сезоне харьковчане пока выступают неровно. Чемпионат они начали с двух поражений подряд. Затем была пятиматчевая беспроигрышная серия, в которой «Металлист 1925» одержал 3 победы при 2 ничьих. А после неудачи в кубковой игре с полтавской «Ворсклой» 0:3, подопечные Эдмара проиграли еще два матча подряд в Премьер-Лиге. При этом в четырех последних играх они не забили ни одного гола.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ради справедливости надо сказать, что «Металлисту 1925» в некоторых играх откровенно не везло, а иногда не совсем понятны были решения арбитров. Вспомним, к примеру, как в поединке с «Днепром-1» мяч попал в руку игроку днепровской команды, стоявшему на линии ворот, но даже после просмотра VAR, судья не назначил пенальти. В других матчах соперников выручали их вратари, каркас ворот, либо из выгодных ситуаций футболисты харьковского клуба не попадали в цель.

А еще «Металлист 1925» никак не может собраться и сыграть своим сильнейшим составом, так как из-за травм или дисквалификации игроки основного состава вынуждены пропускать очередные матчи. Вот и сейчас тренерский штаб не может рассчитывать в игре с «Кривбассом» на вратаря Олега Мозиля и защитника Игоря Курило, удаленных в поединке предыдущего тура с «Оболонью». Кстати, ту игру харьковчане вообще доигрывали вдевятером. Зато, похоже, что все, кто ранее находился на больничном, уже готовы выйти на поле.

Кривбасс

Интересно, что если посмотреть на турнирную таблицу Премьер-Лиги ровно год назад, то после 8-го тура «Кривбасс» находился в нижней ее части, имея в своем активе всего 6 очков. Но уже ближе к зимнему перерыву криворожцы сумели подняться вверх, а в весенней части выступили настолько удачно, что едва не пробились в еврокубки. В нынешнем сезоне подопечные Юрия Вернидуба не стали останавливаться на достигнутом и теперь постоянно пребывают в числе лидеров. А после 10-го тура «Кривбасс» и вовсе единолично возглавил таблицу элитного дивизиона.

Могли криворожцы даже немного оторваться от своих преследователей, если бы в 9-м туре не проиграли у себя дома львовскому «Руху» 1:3. Однако затем, проделав работу над ошибками, «Кривбасс» победил «Черноморец» 1:0, и, воспользовавшись осечкой «Шахтера», сменил его на посту лидера чемпионата Украины.

Впрочем, все хорошо знают, что взобраться на вершину сложно, а вот удержаться на ней бывает гораздо сложнее. Тем более, что криворожцы в такой ситуации еще никогда не были. Поэтому поединок с «Металлистом 1925» должен дать ответ на вопрос: готовы ли футболисты «Кривбасса» к тому, чтобы на данный момент называться лидером украинского футбола.

Статистика матчей

Команды впервые встретились на уровне Премьер-Лиги только в прошлом сезоне. Тогда в матче первого круга харьковчане в Кривом Роге добились успеха со счетом 2:0 (автоголом сперва отметился Дебелко, а перед самым перерывом Борячук удвоил преимущество своей команды). Во втором круге «Кривбасс» взял реванш точно с таким же результатом (здесь голы забили Задерака и Кораблин).

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: И.Потимков, Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Червак, Габелок, А.Ткачук, Русин, Вачиберадзе, Дмитренко, Борячук

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Приходько, Бизимана, Татарков, Задерака, Кожушко

Прогноз на противостояние:

Гости являются фаворитами этого противостояния, хотя и «Металлист 1925» наверняка будет стремиться к тому, чтобы прервать свою безвыигрышную серию. Так что игра ожидается упорной и интересной. Поставим на то, что забьют обе команды и встреча завершится вничью 1:1.

20 октября, пятница

«Металлист 1925» – «Кривбасс»
Киевская область. Урочище «Млиново». Стадион «Левый берег». 19:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
МЕТАЛЛИСТ 1925 - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александр КОВПАК: «Из грандов только Шахтер ощутимо сдал позиции»
ТЕЙЛОР: «С Полесьем хочу выиграть титул и удачно выступать в еврокубках»
Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 - Кривбасс прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Футбол | 18 октября 2023, 23:00 10
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном

Полузащитник «Шахтера» опроверг конфликт с экс-тренером команды

Пресс-служба Зари: «Любой перенос матчей неприемлем для команды»
Футбол | 19 октября 2023, 19:31 4
Пресс-служба Зари: «Любой перенос матчей неприемлем для команды»
Пресс-служба Зари: «Любой перенос матчей неприемлем для команды»

В команде отметили, что в период войны в Украине клуб ни разу не попросил о переносе игры

Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Теннис | 19.10.2023, 02:59
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Футбол | 19.10.2023, 08:12
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Не реализовала матчбол. Завацкая вылетела с турнира WTA 250 в Монастире
Теннис | 19.10.2023, 20:18
Не реализовала матчбол. Завацкая вылетела с турнира WTA 250 в Монастире
Не реализовала матчбол. Завацкая вылетела с турнира WTA 250 в Монастире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 9
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 134
Футбол
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
17.10.2023, 23:41 15
Футбол
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем