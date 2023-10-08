Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Криворожский клуб уходит на международную паузу лидером УПЛ
В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок десятого тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретились криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец». В Кривом Роге победили хозяева поля.
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Кривбасс» – «Черноморец» – 1:0
Приходько (58, с пенальти)
Бескоровайный (78) - Кузык (37), Понедельник (82)
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (По, 60), Приходько, Бизимана, Вакулко (Татарков, 7, Семотюк, 85), Задерака, Кожушко.
«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Дада (Бадибанга, 77), Шпорн (Авагимян, 77), Штогрин, Хадида (Иеде, 46), Бойчук (Вакула, 46).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)
Стадион: «Горняк» (г. Кривой Рог).
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