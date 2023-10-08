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Чемпионат Украины
Кривбасс
08.10.2023 17:00 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 18:58 | Обновлено 08 октября 2023, 19:01
243
6

Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец

Криворожский клуб уходит на международную паузу лидером УПЛ

08 октября 2023, 18:58 | Обновлено 08 октября 2023, 19:01
243
6
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец

В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок десятого тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретились криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец». В Кривом Роге победили хозяева поля.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Кривбасс» – «Черноморец» – 1:0

Приходько (58, с пенальти)

Бескоровайный (78) - Кузык (37), Понедельник (82)

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (По, 60), Приходько, Бизимана, Вакулко (Татарков, 7, Семотюк, 85), Задерака, Кожушко.

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Дада (Бадибанга, 77), Шпорн (Авагимян, 77), Штогрин, Хадида (Иеде, 46), Бойчук (Вакула, 46).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)

Стадион: «Горняк» (г. Кривой Рог).

КРИВБАСС – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Кривбасс - Черноморец отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Алексей Фурсов
С победой Кривбасс. Черноморец - тоже молодец. Удачи двум клуба 
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0
Фанькин кот
Чемпионом обязан стать Шахтёр. Это дело принципа. Вопреки козням зелени.
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0
Mr Voevudskiy
8 голов за 6 туров.. тухлый тур(
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-1
CheMP
пеналь левый. месть за Кубок пока не засчитывается  Черноморец - чемпион! 
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-3
Фанькин кот
Тянут, тянут судьишки криворожцев. Пеналь левейший. И дураку понятно, почему.
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-4
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