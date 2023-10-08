В воскресенье, 8 октября, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток рефери Дениса Шурмана из Киевской области прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Кривбасс



От прошлой встречи с одесским «Черноморцем» прошло совсем немного времени – посреди прошлой недели «Кривбасс» уступил в 1/8 финала Кубка Украины (1:2), после чего для него в текущей кампании остался только один значимый турнир. Ударил ли этот вылет по самолюбию Юрия Вернидуба лично и его коллектива в частности? Утвердительный ответ на этот вопрос не заставит себя долго ждать. Тем более, что после данного поражения команду ожидала еще одна неприятность.

Прошлая неделя «Кривбассу» вообще не удалась. То «Черноморец» выбьет из Кубка, то «Шахтер» подарит возможность возглавить турнирную таблицу, но львовский «Рух» на родном для криворожцев «Горняке» выбьет ее из рук в очень зрелищном противостоянии (1:3). Но пришла новая неделя, и поскольку «горняки» свой матч против «Зари» проведут когда-нибудь потом, перед «Кривбассом» открывается новое окно возможностей. А если не удасться им воспользоваться, то житомирское «Полесье» не сильно огорчится.

В целом, команда Вернидуба своими выступлениями в первой трети текущего сезона УПЛ доказала, что заслуживает возглавить чемпионскую гонку, пусть даже и на непродолжительный отрезок времени. Хотя мы уже вплотную подошли к октябрьской международной паузе, поэтому тот, кто по итогам уик-энда оставит за собой первую строчку, сможет две недели без угрызений совести называть себя не иначе, как лидером в борьбе за чемпионство.

Черноморец



И тут в календаре «Кривбасса» вновь возникает тот самый одесский «Черноморец», который под руководством Романа Григорчука в текущем сезоне не устает генерировать инфоповоды вокруг себя. «Динамо», «Полесье», «Александрия», «Оболонь» – эти достаточно крепкие и даже, преимущественно, именитые коллективы «моряки» уже обыгрывали в новом сезоне, поэтому им есть как чем похвастаться, так и о чем сожалеть.

Дело в том, что «Черноморец» не имеет за плечами опыта стабильной полосы выступлений. Конечно, кто-то правильно укажет, что у команды Григорчука не так давно была «шахматная» серия побед и поражений с размером шага в три матча, но это точно не попадает под характеристики стабильности результатов. Таким образом «моряки» уже насобирали на одно поражение больше, чем у «Кривбасса», поэтому в турнирной таблице все-таки немного уступают – дистанция в один балл и +3 в разнице мячей в пользу криворожского коллектива.

Однако, поговаривают, что у «Черноморца» наконец-то вернулся после травмы лидер атаки Зиги Бадибанга и уже готов повторять выдающийся опыт выступлений образа второй половины прошлого сезона вместе с командой. Так это, или нет – увидим уже совсем скоро, но с «Зарей» сходу достичь успеха не удалось – ничья 0:0, при достаточно посредственной игре в атаке от команды Григорчука в прошлом туре. Как бы вновь не началась неуверенная серия выступлений на фоне трех кряду побед.

История встреч



Футбольные пути «Кривбасса» и «Черноморца» ранее пересекались 39 раз в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины и Первой лиги СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны одесситов – 18 успешных матчей против девяти ничьих и 12 побед «Кривбасса». Команды в последний раз играли в конце прошлого месяца, когда голы Дады и Йона Шпорна против мяча Клима Приходько принесли «морякам» домашнюю кубковую победу на стадионе «Черноморец».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Денис Шурман из Киевской области, который на своем счету имеет уже 56 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Дмитрий Оганесян и Владимир Высоцкий и Александр Беркут, а резервным арбитром отработает Ярослав Деревянко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Максимом Козыряцким, которому будет помогать Виктор Нижник. У Шурмана есть опыт проведения матча с участием «Кривбасса» – 1 поражение, тогда как с «Черноморцем» он пересекался пять раз – 1 победа и 4 поражения.

Ориентировочные составы



«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич – Задерака, Хомченовский, Вакулко – Дебелко.

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Салюк, Ермаков, Путря – Васильев, Шпорн – Штогрин, Дада, Бадибанга – Иеде.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды устроят голевую феерию. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.

8 октября, воскресенье