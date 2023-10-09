Роман ГРИГОРЧУК: «Нам не удалось главное – забить гол»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение одесситов в матче против «Кривбасса» (0:1).

- Комментарий не может быть положительным, потому что настроение у нас не очень: мы проиграли. Надеялись на другой результат, но не смогли его получить. Конечно, мы хотим жить полноценной футбольной жизнью – выступать в еврокубках и чемпионате находиться на высоких местах. Но мы реально должны смотреть на некоторые вещи: есть еще и другие команды, которые хотят и стремятся к этому. Борьба в этом сезоне будет очень жесткой. Понимаем, какие у нас планы, но нужно жить каждым днем, то есть выиграть один конкретный матч, чтобы потом думать о другом.

– Можете сравнить сегодняшний поединок с кубковым против «Кривбасса»? Как готовились?

– Разница не очень велика, но некоторые моменты есть, и вы видели их на поле. В тактическом, стратегическом плане. Сегодня результат во многом зависел от того, кто забьет первый гол и сможет острее сыграть в атаке. Нам не удалось главное – забить гол.

– Почему, на ваш взгляд, текущий чемпионат несколько выровнялся?

– Уже говорил, не считаю, что уровень нашего чемпионата стал ниже. Возможно, уровень грандов стал несколько хуже, но то, какая сейчас борьба в каждом матче УПЛ, впечатляет. Непросто переиграть любого соперника. Мы должны говорить о нашем чемпионате, как о достаточно солидном.