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Кривбасс
08.10.2023 17:00 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 20:12 |
211
0

Кривбасс – Черноморец – 1:0. Видео гола Приходько и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2023, 20:12 |
211
0
Кривбасс – Черноморец – 1:0. Видео гола Приходько и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок 10-го тура чемпионата Украины, в котором встретились криворожский Кривбасс и одесский Черноморец.

В Кривом Роге победили хозяева поля со счетом 1:0 благодаря голу Клима Приходько с пенальти на 58-й минуте.

Команда Юрия Вернидуба набрала 20 очков и стала лидером УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур, 8 октября

Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса – 1:0

Гол: Приходько, 58 (пен).

События матча

57’
ГОЛ ! С пенальти забил Клим Приходько (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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