08.10.2023 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига08 октября 2023, 20:12 |
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Кривбасс – Черноморец – 1:0. Видео гола Приходько и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги
08 октября 2023, 20:12 |
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В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок 10-го тура чемпионата Украины, в котором встретились криворожский Кривбасс и одесский Черноморец.
В Кривом Роге победили хозяева поля со счетом 1:0 благодаря голу Клима Приходько с пенальти на 58-й минуте.
Команда Юрия Вернидуба набрала 20 очков и стала лидером УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур, 8 октября
Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса – 1:0
Гол: Приходько, 58 (пен).
События матча
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Клим Приходько (Кривбасс).
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