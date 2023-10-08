В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок 10-го тура чемпионата Украины, в котором встретились криворожский Кривбасс и одесский Черноморец.

В Кривом Роге победили хозяева поля со счетом 1:0 благодаря голу Клима Приходько с пенальти на 58-й минуте.

Команда Юрия Вернидуба набрала 20 очков и стала лидером УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур, 8 октября

Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса – 1:0

Гол: Приходько, 58 (пен).