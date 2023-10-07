В воскресенье, 8 октября, состоится поединок десятого тура чемпионата Украины по футболу, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец». Команды встретятся в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк». Начало запланировано на 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В девятом туре прервалась беспроигрышная серия «Кривбасса», которая составляла семь матчей (пять побед и две ничьи). Львовский «Рух» выиграл в Кривом Роге со счетом 3:1 и не позволил подопечным Юрия Вернидуба возглавить турнирную таблицу.

«Черноморец» в прошлом туре поделил очки с луганской «Зарей». Одесский клуб не проигрывает три матча кряду. В этом сезоне в активе подопечных Романа Григорчука пять выигрышей (у «Кривбасса» столько же), в том числе яркие победы над киевским «Динамо» и ФК «Александрия».

«Кривбасс» и «Черноморец» играли друг с другом 37 раз. Криворожский клуб победил в 12 матчах, одесский – 16, еще 9 матчей завершились вничью. Разница мячей – 39:52 в пользу «Черноморца».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.