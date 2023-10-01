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Чемпионат Украины
Кривбасс
01.10.2023 15:30 – FT 1 : 3
Рух Львов
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 15:00 на 15:30
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 17:35 | Обновлено 01 октября 2023, 17:44
2590
9

Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер

Команда Виталия Пономарева перевернула ход игры в Кривом Роге с ног на голову

01 октября 2023, 17:35 | Обновлено 01 октября 2023, 17:44
2590
9
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
УПЛ

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после разгромной победы над «Ворсклой» в стартовом составе своих подопечных произвел лишь одну вынужденную замену: вместо дисквалифицированного Кожушко на поле вышел Лунев. Виталий Пономарев после ничьей с «Шахтером» в своем стартовом составе сделал больше ротаций: вместо Таллеса, Квасницы и Соломона на поле в Кривом Роге вышли Сапуга, Теслюк и Лях.

Гости активнее начали этот поединок, однако завершающих ударов в ворота не было. В частности, Дидык со штрафного пробил гораздо выше ворот. Криворожцы также имели возможность открыть счет, но Сапуга успел заблокировать удар Дибанго. Зато дальний опасный удар Эдсона сумел парировать Клищук. Автором же первой желтой карточки матча стал Лях, по мнению арбитра симулировавший свое падение в штрафной.

В середине тайма капитан руховцев Сапуга совершил рейд в штрафную, но пробил низом в руки вратарю. Вскоре Климчук после передачи Теслюка таки забил гол, но его не засчитали из-за положения вне игры. Затем после углового удара Хомченовский в борьбе за мяч с Сапугой оказался на газоне. Еще и мяч попал в руку Пастуха. После долгих раздумий и пересмотра повторов этого эпизода Бондаренко назначил пенальти. Илич первый раз в УПЛ пробивал с «точки» и своего шанса не потерял.

В начале второго тайма хозяева поля упустили возможность удвоить счет. После навесной передачи Дибанго пробивал головой Приходько, но не попал в ворота. А потом после передачи Хомченовского вовремя ликвидировал угрозу Роман. Шанс сравнять счет потерял Климчук, который свой рейд в штрафную завершил ударом над перекладиной ворот. Также не хватило точности и удару головой Вакулко, которому выверенную передачу сделал Понедельник.

И все же усилия гостей завершились взятием ворот. После розыгрыша углового мяч попал к Руничу и Василий сходу пробил низом впритык со штангой. Не успели криворожцы оправиться от такого развития событий, как пропустили еще два гола. Сначала Бескоровайный сбил в штрафной Климчука и сам потерпевший реализовал пенальти. Для Юрий это был 25-й гол в УПЛ, в том числе 8-й с «точки». А затем Рунич, за которого забыли защитники, замкнул фланговую передачу Квасницы. Рунич оформил как свой первый дубль в УПЛ (в 43-й игре), так и первый гол «джокеров» «Руха». При этом игроки «Руха» повторили клубный рекорд, забив три гостевых гола.

В итоге «Кривбасс» завершил свои две серии в чемпионате: беспроигрышную, длившуюся 7 игр и победную – 3 игры. При этом криворожцы упустили возможность возглавить турнирную таблицу. «Рух» же прервал свой безвыигрышный сериал в УПЛ, который длился 4 игры.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Кривбасс» – «Рух» - 1:3

Илич, 43 (пен.) – Рунич, 63, 68, Климчук, 66 (пен.)

Приходько, 80 – Лях, 26, Ледвий, 75, Роман, 85

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана (Татарков, 70), Илич (По, 86) – Задерака (Кузик, 70), Хомченовский, Вакулко – Лунев (Приходько, 42).

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Пастух (Холод, 89), Эдсон (Плюман, 62), Сапуга – Лях (Рунич, 54), Климчук, Теслюк (Квасница, 54).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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Zanregent
И это только старт УПЛ) Весело будет!
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+2
Argon
Матч гарний, пенальті заслужені. Мужики-щоб вигравати, треба забивати з гри, а Рух з перемогою
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0
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Phantom
Наших арбітрам навіть ВАР не допомагає
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-3
AutumnBridge
Ворскла - Кривбасс 1:4,   Шахтёр - Ворскла  1:2,   Кривбасс - Рух 1:3.       
  Какое раздолье для букмекеров!)   
 И Рух точно сейчас назад поедет автобусом
те 800+ км с  полдником  в Кропивницком и ужином в Виннице.  
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-4
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