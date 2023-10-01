Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 15:00 на 15:30
Украина. Премьер лига01 октября 2023, 22:12 | Обновлено 01 октября 2023, 22:21
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Кривбасс – Рух – 1:3. Дубль Рунича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги
01 октября 2023, 22:12 | Обновлено 01 октября 2023, 22:21
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1 октября прошел матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
Львовский Рух одолел криворожский Кривбасс на выезде (3:1).
УПЛ. 9-й тур, 1 октября
Кривбасс Кривой Рог – Рух Львов – 1:3
Голы: Илич, 42 (пен) – Рунич, 63, 68, Климчук, 65 (пен)
Видеообзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Хрвое Илич (Кривбасс).
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