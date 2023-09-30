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Чемпионат Украины
Кривбасс
01.10.2023 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 20:18 |
194
0

Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Криворожцы могут стать лидерами УПЛ

30 сентября 2023, 20:18 |
194
0
Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 1 октября, один из лидеров чемпионата «Кривбасс» будет принимать «Рух». Криворожский клуб в предыдущих трех турах очков не терял.

Кривбасс

Криворожцы успешно выступают в нынешнем чемпионате, находясь на втором месте в турнирной таблице. «Кривбасс» не знает горечи поражений уже на протяжении 7 игр: пять побед и две ничьи. При этом криворожцы в предыдущих трех матчах УПЛ только побеждали. Так, в прошлом туре «Кривбасс» в гостях разгромил «Ворсклу». А в случае победы в противостоянии с «Рухом» криворожский клуб станет лидером чемпионата и опередит «Шахтер», который в субботу проиграл «Ворскле».

В воскресенье Юрий Вернидуб у руля разных клубов может дома одержать 60-ю победу или потерпеть 40-е домашнее поражение в чемпионатах. Вместе с тем, Вернидуб может стать свидетелем 300-го пропущенного гола своих подопечных из разных клубов (еще 1 мяч). Юбилейный, 150-й, матч в УПЛ может провести один из лидеров «Кривбасса» Никита Татарков. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Олег Кожушко, который в прошлом туре оформил дубль в ворота полтавчан.

Рух

Руховцы в прошлом туре на исходе матча благодаря голу Богдана Слюбика сумели избежать домашнего поражения от «Шахтера». В целом «желто-черные» забивают голы во всех матчах текущего чемпионата. При этом безвыигрышный сериал руховцев продолжается четыре игры: три ничьи и поражение. Для главного тренера Виталия Пономарева это будет 10-й гостевой матч у руля «Руха» в чемпионатах.

Вот предматчевое мнение главного тренера «Руха» Виталия Пономарева: «О сопернике можно сказать, что это очень хорошо подготовленная команда. Юрий Вернидуб проводит качественную работу с «Кривбассом» и видно, что футболисты четко выполняют его требования. Это не первая команда этого специалиста, играющая в агрессивный и интересный футбол – это было раньше в «Заре» и «Шерифе». Подопечные Вернидуба давят на своих соперников и не дают долго думать на поле. Это будет интересный, но сложный матч для нас».

Статистика встреч

Ранее «Рух» и «Кривбасс» всего два раза встречались в УПЛ, и соперники обменялись домашними победами. В последний раз криворожцы принимали «желто-черных» 14 мая этого года и победили со счетом 1:0. На последней минуте матча победный гол забил боснийский легионер «Кривбасса» Рифет Капич.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Бондаренко (Одесса), который провел 38 игр в УПЛ. Ранее «Рух» при Бондаренко отыграл 3 матча в чемпионатах и еще не побеждал: ничья и два поражения. «Кривбасс» при этом арбитре проведет третью игру в УПЛ, а в предыдущих по разу побеждал и проигрывал.

Прогноз на противостояние

«Кривбасс» удерживает в чемпионате победный сериал, который длится три игры. Руховцы не побеждали в четырех матчах УПЛ подряд. Нашим прогнозом будет победа хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский, Дебелко.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Эдсон, Притула, Соломон, Климчук.

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1 октября, воскресенье

«Кривбасс» – «Рух»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 15:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
КРИВБАСС – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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