В воскресенье, 1-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 15:00.

Матч с участием потенциального нового лидера чемпионской гонки предстоит нам увидеть на этих выходных. Неожиданная осечка «Шахтера» в игре против «Ворсклы» (1:2) открывает дорогу «Кривбассу» на первую строчку турнирной таблицы, но как же не вовремя в календаре команды Юрия Вернидуба подвернулся львовский «Рух». Команда Виталия Пономарьова начала в прекрасном темпе и даже какое-то время возглавляла турнирную таблицу, но сейчас «желто-черные» не побеждают уже четыре матча УПЛ кряду и досадно уступили дорогу «Александрии» в Кубке посерди недели (0:1). Или «Рух» резко тормозит «Кривбасс» и тем самым спасает «Шахтер», или его серия продолжается.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.