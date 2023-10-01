Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Рух. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 01:03 | Обновлено 01 октября 2023, 01:05
20
0

Кривбасс – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2023, 01:03 | Обновлено 01 октября 2023, 01:05
20
0
Кривбасс – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 1-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 15:00.

Матч с участием потенциального нового лидера чемпионской гонки предстоит нам увидеть на этих выходных. Неожиданная осечка «Шахтера» в игре против «Ворсклы» (1:2) открывает дорогу «Кривбассу» на первую строчку турнирной таблицы, но как же не вовремя в календаре команды Юрия Вернидуба подвернулся львовский «Рух». Команда Виталия Пономарьова начала в прекрасном темпе и даже какое-то время возглавляла турнирную таблицу, но сейчас «желто-черные» не побеждают уже четыре матча УПЛ кряду и досадно уступили дорогу «Александрии» в Кубке посерди недели (0:1). Или «Рух» резко тормозит «Кривбасс» и тем самым спасает «Шахтер», или его серия продолжается.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Зробити ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Рух
Игорь ПЕРДУТА: «Ради, что наше невезение закончилось в матче с Шахтером»
Минай – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отмененный гол, 2 удаления, 3 мяча. Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля
Футбол | 30 сентября 2023, 21:36 19
Отмененный гол, 2 удаления, 3 мяча. Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля
Отмененный гол, 2 удаления, 3 мяча. Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор»

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 30 сентября 2023, 22:53 0
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео
Футбол | 30.09.2023, 22:58
Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео
Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
Футбол | 30.09.2023, 18:50
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Футбол | 30.09.2023, 00:32
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17
Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17
29.09.2023, 14:15 12
Футбол
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
29.09.2023, 12:29 4
Теннис
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
29.09.2023, 18:45 10
Волейбол
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 20
Футбол
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
29.09.2023, 23:35 10
Футбол
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем