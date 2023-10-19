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Чемпионат Украины
Металлист 1925
20.10.2023 19:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 19:51 |
184
0

Металлист 1925 – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2023, 19:51 |
184
0
Металлист 1925 – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В пятницу, 20 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Кривбасс». Матч пройдет на стадионе «Левый берег» в урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский клуб находится в нижней части турнирной таблицы. В трех предыдущих матчах «Металлист 1925» набрал всего одно очко. В прошлом туре харьковчане проиграли киевской «Оболони» со счетом 0:1. «Кривбасс» возглавляет турнирную таблицу нашего чемпионата. Перед международной паузой криворожцы с минимальным счетом обыграли «Черноморец». Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб в пятницу проведет 260-й матч у руля разных клубов УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 - Кривбасс текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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