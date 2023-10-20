Металлист 1925 – Кривбасс – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура УПЛ
В пятницу, 20 октября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Металлист 1925» и «Кривбасс».
Игра прошла в Киевской области на стадионе Левый берег. Гости выиграли матч со счетом 3:1.
«Кривбасс» набрал 23 очка и укрепил свое лидерство в УПЛ. Далее следуют «Полесье» (19), «Шахтер» (18).
Украинская Премьер-лига
11-й тур, 20 октября. Киевская обл. Левый берег
Металлист 1925 Харьков – Кривбасс Кривой Рог – 1:3
Голы: Вачиберадзе, 39 – Задерака, 3, 68, Кожушко, 32
Видеообзор матча
События матча
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