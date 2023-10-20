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Чемпионат Украины
Металлист 1925
20.10.2023 19:00 – FT 1 : 3
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 21:49 | Обновлено 20 октября 2023, 21:59
262
0

Металлист 1925 – Кривбасс – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура УПЛ

20 октября 2023, 21:49 | Обновлено 20 октября 2023, 21:59
262
0
Металлист 1925 – Кривбасс – 1:3. Видео голов и обзор матча
УАФ

В пятницу, 20 октября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Металлист 1925» и «Кривбасс».

Игра прошла в Киевской области на стадионе Левый берег. Гости выиграли матч со счетом 3:1.

«Кривбасс» набрал 23 очка и укрепил свое лидерство в УПЛ. Далее следуют «Полесье» (19), «Шахтер» (18).

Украинская Премьер-лига

11-й тур, 20 октября. Киевская обл. Левый берег

Металлист 1925 Харьков – Кривбасс Кривой Рог – 1:3

Голы: Вачиберадзе, 39 – Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

Видеообзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Бека Вачиберадзе (Металлист 1925).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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