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20.10.2023 19:00 – FT 1 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 21:27 | Обновлено 20 октября 2023, 21:39
363
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Лидерство в УПЛ? Мы в таблицу не смотрим»

Главный тренер «Кривбасса»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

20 октября 2023, 21:27 | Обновлено 20 октября 2023, 21:39
363
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Лидерство в УПЛ? Мы в таблицу не смотрим»
MEGOGO. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (3:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Мне очень понравилась игра нашей команды. Очень хорошо выглядело, хотя много травмированных (Лунев, Илич). Но те ребята, что есть – я говорил раньше, что они готовы выйти и сыграть за травмированных. То, что они и сделали сейчас. Достаточно было моментов, трижды забили, могли еще забить. Думаю, по игре мы заслуженно победили «Металлист 1925».

После второго забитого команда расслабилась? Нет, я так не скажу. Если бы Кожушко забил еще третий мяч, то совсем другая была бы история. Мы пропустили такой непонятный гол. Вроде бы, и моментов не было у наших ворот. Просто длинная передача.

Где-то ошиблись и защитники, и вратарь. И пропустили. Но ребята быстро отреагировали, молодцы. Во втором тайме не сажались низко, мы играли в футбол, проводили хорошие контратаки, забили третий гол. Кожушко мог забить, Жан По тоже. Моментов было достаточно.

Лидерство в УПЛ? Мы в таблицу не смотрим. Идем от матча к матчу. Я это говорил еще с самого начала чемпионата. А в конце чемпионата, после 30-го тура посмотрим, где окажемся».

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Источник MEGOGO
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