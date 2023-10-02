Гренадер Леднев. Днепр-1 минимально переиграл Металлист 1925

Лишь один матч девятого тура украинской Премьер-лиги задел начало новой рабочей недели, однако он имел достаточный уровень интриги. Днепровский «Днепр-1» возвращался на родную «Днепр-Арену» на фоне кубкового поражения от житомирского «Полесья», которое стало первым для нового главного тренера СК Юрия Максимова. Вместе с тем, город Днепр посетил и харьковский «Металлист 1925», у которого так же не оказалось никаких хороших новостей для родных болельщиков по итогам матча Кубка против полтавской «Ворсклы».

Но в рамках чемпионата у обеих команд были активными серии из матчей без поражений, которые они бы очень хотели продолжить, несмотря на аналогичные посягательства со стороны оппонентов в отчетной встрече. Правда, рывок «желто-синих» под руководством Эдмара / Олега Голодюка все же выглядел более мощно, потому что на старте сезона харьковчане откровенно недобирали очков, тогда как к данной игре подходили сразу с тремя победами за последние пять встреч.

Юрий Максимов решил в этой встрече использовать Эдуарда Сарапия на его родной позиции в опорной зоне и это было, наверное, лучшим решением именно для оборонительного звена хозяев поля. И хотя днепряне все равно не оставались в стороне от уже наболевших проблем позади, но в целом их построение имело более монолитный вид.

Что касается действий «Днепра-1» впереди, то здесь значительную роль играли соперники собственным противодействием. Найти пространство возле штрафной «Металлиста 1925» было или сложно, или вообще почти невозможно, поэтому единственным, чем до перерыва запомнились игроки звена атаки СК, так это дальними выстрелами, среди которых наиболее опасным был удар Рубчинского под перекладину, но тогда Мозиль впервые и удачно вступил в игру.

Игра была небыстрой, но это не обезопасило от случайного повреждения колена Игоря Когута, который опрометчиво сыграл в подкате против соперника возле чужой штрафной. Выражение лица Максимова во время того момента на 25 минуте нужно было видеть, потому что опытный тренер понимал, что придется переделывать построение игры команды на ходу. Довериться нападающему Филиппову наставник днепрян так и не решился.

А тем временем мы постепенно продвигались к перерыву и харьковчане начинали выходить в позиционные атаки. Все передачи при этом направлялись в адрес Борячука, чем тот с радостью пользовался. Таким образом у Андрея возникло две неплохих возможности, но с обеих сторон чужой штрафной он сначала пробил точно в Волынца, а затем попал в правую стойку. Как и ранее, нужно еще поработать над реализацией.

В конце концов, мы все же перешли ко второму тайму, который открыл потрясающий дальний удар Богдана Леднева под перекладину с ассиста с правого фланга от Пуриты, которого просто никто не ждал. Даже с учетом того факта, что никаких других вариантов завершения собственных атак «Днепр-1» и не пытался предложить.

«Металлист 1925» таким образом пропустил, после чего был вынужден отыгрываться и искать новые моменты. Почти сразу харьковчане создали пространство для удара с левого угла вратарской для Борячука, но тот снова попал в Волынца с еще более близкого расстояния. Уже вскоре Андрей имел еще одну возможность забить, которая была едва ли не лучшей за всю игру для его команды – удар головой завершал сброс от Курило в чужой вратарской, но мяч рукой на линии ворот остановил Гуцуляк.

Сразу к эпизоду подключили VAR, после чего начался длительный просмотр этой ситуации со всех возможных ракурсов. Попадание в руку точно было, что зафиксировали арбитры, но его природа оказалась недостаточной для того, чтобы, по мнению Романа Блавацкого, назначить пенальти. Нам и игрокам команды гостей с этим оставалось только смириться. Но проблема для «желто-синих» заключалась в том, что больше они в этот вечер ничего не создали.

На выходных днепровский «Днепр-1» дома будет принимать ровенский «Верес», а харьковский «Металлист 1925» на выезде сыграет против киевской «Оболони».

Наши оценки:

«Днепр-1» (замены): Пурита – 6,5, Горбунов – 6,0, Е. Пасич – 6,0, Горин – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Сидоров – 6,0, Юсов – 6,0, Ременюк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Днепр-1» – «Металлист 1925» - 1:0

Леднев, 56

Когут, 25, Волынец, 82 – Борячук, 63, Безуглый, 64, Курило, 90+6

«Днепр-1»: Волынец – Каплиенко (Е. Пасич, 73), Кравец (Горин, 78), Сарапий, Сваток, Адамюк – Леднев (Горбунов, 72), Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк – Когут (Пурита, 28).

«Металлист 1925»: Мозиль – Червак, Курило, Безуглый, Жичиков – Габелок, Вачиберадзе – Дмитренко (Юсов, 65), Чирук (Сидоров, 65), Ари – Борячук.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 15 (5) – 9 (2)

Угловые: 10 – 5

Оффсайды: 0 – 1.

ДНЕПР-1 - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C