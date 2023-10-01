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Днепр-1
02.10.2023 17:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 22:14 |
68
0

Днепр-1 – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2023, 22:14 |
68
0
Днепр-1 – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В понедельник, 2-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Юрий Максимов решил вернуться к работе во главе украинских клубов с очень сложным заданием – спасти «Днепр-1», который, как казалось, проиграл все, что только можно было проиграть на старте нового сезона. И если с Кубком Украины у нового наставника СК в итоге ничего не вышло, то в чемпионате днепряне постепенно начали возвращать утраченные позиции. Но даже до уровня «Металлиста 1925» во главе с Эдмаром / Олегом Голодюком «Днепр-1» еще не дотягивает в турнирной таблице, а «желто-синие», на секундочку, и вовсе были не так давно в шаге от исчезновения с футбольной карты Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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