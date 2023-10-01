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Днепр-1
02.10.2023 17:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 18:55 |
329
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Днепр-1 – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы подопечные Юрия Максимова обойдут харьковчан в турнирной таблице

01 октября 2023, 18:55 |
329
0
Днепр-1 – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Поединком «Днепра-1» и «Металлиста 1925» завершится 9-й тур украинской Премьер-Лиги. Матч состоится на «Днепр-Арене», где уже во второй раз в нынешнем сезоне хозяева поля будут принимать своих соперников.

Днепр-1

После смены наставника днепровская команда провела 3 матча в чемпионате страны и 1 в Кубке Украины. Если брать основное время, то трижды новые подопечные Юрия Максимова играли вничью и один раз одержали победу в предыдущем туре над «Зарей» 1:0. Победный гол на стадионе «Украина» во Львове забил Игорь Когут. С одной стороны, результат вроде бы неплохой, но, конечно же, вылет из Кубка (днепряне проиграли «Полесью» в серии пенальти) несколько смазал дебют нового наставника во главе «Днепра-1».

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Впрочем, вряд ли руководство днепровского клуба приглашало Юрия Максимова для того, чтобы пройти как можно дальше во втором за рангом отечественном турнире. Скорее всего, была поставлена задача вернуться в лидеры Премьер-Лиги и по итогам сезона снова пробиться в еврокубки. На данный момент отставание от квартета сильнейших уже достаточно значительное – 7 очков. Так что в предстоящей игре с «Металлистом 1925» хозяев поля наверняка устроит только победа.

Кстати, про хозяев. После вторжения российских войск в Украину, днепряне впервые провели матч на родной для себя «Днепр-Арена» две недели назад в 7-м туре. Тогда победить «Колос» не удалось и встреча завершилась вничью 1:1. Так что теперь будет вторая попытка добиться положительного результата после возвращения на свой стадион.

Металлист 1925

И харьковчане проиграли на этой неделе в Кубке Украины. На условно своем поле стадиона «Левый берег» в Киевской области они уступили «Ворскле» 0:3. Понятно, что от поражения никто не застрахован, но после пяти подряд беспроигрышных поединков, неудача с крупным счетом выглядела неожиданной. Но, как сказал на послематчевой пресс-конференции наставник «Металлиста 1925» Эдмар, его тренерский штаб больше использовал в том матче футболистов, у которых не так много игровой практики. И результат игры дал серьезную пищу для размышлений.

А еще в харьковской клубе с самого начала сезона не прекращается череда травм и на данный момент на больничном пребывают сразу несколько игроков, способных усилить ту или иную позицию. Так что экспериментальный состав в кубковом матче это была еще и вынужденная мера.

Вообще, если не брать во внимание игру с «Ворсклой», то «Металлист 1925» неплохо провел август и сентябрь. Начав с поражения от «Александрии» 0:1, харьковские футболисты затем не проигрывали несколько туров подряд и поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы. Если они сумеют набрать очки еще и в Днепре, то руководство клуба наверняка будет довольно этим результатом.

Статистика матчей

Еще совсем недавно противостояние Днепра и Харькова было большим событием в украинском футболе. Но времена изменились и теперь другие команды представляют эти два региона. Причем в прошлом году именно из Харькова (правда, из другого «Металлиста») пришло большое подкрепление в город на Днепре. А что касается именно этих клубов, то в Премьер-Лиге они сыграли 3 матча и во всех побеждали днепряне с общей разницей голов 8-1. В прошлом сезоне обе встречи завершились с одинаковым счетом 3:0. В первом круге у победителей забивали Адамюк, Довбик и Громов, а во втором – трижды отличился Довбик.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита, Рубчинский, Бабенко, Когут, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Червак, Курило, Безуглый, Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин, Дмитренко, Юсов

Прогноз на противостояние:

Эта игра, скорее всего, пройдет с преимуществом «Днепра-1». Вот только сумеют ли хозяева поля добиться необходимого для себя результата? «Металлист 1925» неуступчив, что он неоднократно уже доказывал. Так что, если днепряне и победят, то с минимальным перевесом, предположим 1:0.

2 октября, понедельник

«Днепр-1» – «Металлист 1925»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН
ДНЕПР-1 - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Металлист 1925 Днепр-1 - Металлист 1925 прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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